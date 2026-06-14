"นิกส์" คว้าแชมป์ NBA รอบ 53 ปี "บรันสัน" ซิว MVP รอบชิงฯ

นิว ยอร์ก นิกส์ คว้าแชมป์บาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) สมัยแรกรอบ 53 ปี เอาชนะ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส หวุดหวิด 94-90 ที่สนามฟรอสท์ แบงค์ เซ็นเตอร์ วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน ตามเวลาไทย
นิกส์ ปิดซีรีส์ 4-1 เกม คัมแบ็กจากตามหลังมากกว่า 10 แต้ม ตลอดชัยชนะ 4 เกม โดยเกมนี้ตกเป็นรอง 16 แต้ม แต่ เจเลน บรันสัน กับผองเพื่อน ไม่หวั่นไหว
บรันสัน สร้างสถิติสกอร์สูงสุดแฟรนไชส์ เฉพาะรอบชิงชนะเลิศ 45 แต้ม รวม 13 แต้มติดต่อกันควอเตอร์ 4 แทน วิลลิส รีด ทำไว้ 38 แต้ม พบ แอลเอ เลเกอร์ส เกม 3 เมื่อปี 1970 คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) รอบชิงชนะเลิศ แบบเอกฉันท์ ตามจำนวนผู้โหวต 11 คน
ไมคาล บริดเจส กับ จอช ฮาร์ท 2 จาก 3 ทหารเสือ "โนวา นิกส์" รวม บรันสัน โดยทั้ง 3 คนเคยคว้าแชมป์บาสเกตบอลมหาวิทยาลัย ที่วิลลาโนวา แล้วมารวมตัวกันที่นิว ยอร์ก ซัดรวมกัน 27 แต้ม โดย บริดเจส 14 แต้ม ฮาร์ท 13 แต้ม
รูปเกมเป็นไปตามสคริปต์ ซาน อันโตนิโอ ทิ้งห่างหลัก 10 แต้มควอเตอร์แรก แล้วสูญเสียความได้เปรียบควอเตอร์ 2 โดย นิกส์ รัน 22-9 ตีตื้นเหลือ 3 แต้ม ก่อน เดวิด วาสเซลล์ ทำสกอร์ก่อนหมดครึ่งแรก ทำให้ สเปอร์ส ขึ้นนำ 42-37
ด้าน สเปอร์ส แชมป์ 5 สมัย ได้ ดีแลน ฮาร์เปอร์ ดราฟต์อันดับ 2 ปี 2025 สกอร์ 25 แต้ม และ วิคเตอร์ เวมบานยามา ฟอร์เวิร์ดตัวความหวัง ส่อง 19 แต้ม 14 รีบาวน์ด 5 บล็อก