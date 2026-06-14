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เด็กไทยกวาด 3 แชมป์ที่อินโดนีเซียและรองแชมป์ที่สิงคโปร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


3 แชมป์ Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship ที่ประเทศอินโดนีเซีย
นักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมใน 2 รายการนานาชาติ โดยกวาด 3 แชมป์ Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship 2026 แข่งขันที่สนามดาไมย อินดาห์ กอล์ฟ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนที่ผ่านมา จากผลงานของ ปรินทร์ สารสมุทร (แชมป์บุคคลชาย), กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ (แชมป์บุคคลหญิง) และแชมป์ประเภททีมจากผลงานรวมของ ปรินทร์, กัลยรักษ์ และ มาริษา โตใจ

ขณะที่การแข่งขัน Singapore Junior Golf Championship 2026 ที่สนามเคปเปล คลับ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายนที่ผ่านมา ปรากฏว่า 4 นักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานได้ดีจบในอันดับ 2-5 โดย วิรดา ถวิลสังข์ จบรองแชมป์หญิงโอเวอร์ออล, ธกฤต ศุภกรชูวงศ์ รั้งอันดับ 3 ประเภทชายโอเวอร์ออล, เสฏฐวุฒิ เคนานัน อันดับ 4 และ ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ จบอันดับ 5



เยาวชนไทยจบในอันดับ 2-5 รายการ Singapore Junior Golf Championship ที่สิงคโปร์

3 แชมป์ Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship ที่ประเทศอินโดนีเซีย
เด็กไทยกวาด 3 แชมป์ที่อินโดนีเซียและรองแชมป์ที่สิงคโปร์
เยาวชนไทยจบในอันดับ 2-5 รายการ Singapore Junior Golf Championship ที่สิงคโปร์