เด็กไทยกวาด 3 แชมป์ที่อินโดนีเซียและรองแชมป์ที่สิงคโปร์

นักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมใน 2 รายการนานาชาติ โดยกวาด 3 แชมป์ Mandiri Ciputra Golfpreneur Junior World Championship 2026 แข่งขันที่สนามดาไมย อินดาห์ กอล์ฟ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนที่ผ่านมา จากผลงานของ ปรินทร์ สารสมุทร (แชมป์บุคคลชาย), กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ (แชมป์บุคคลหญิง) และแชมป์ประเภททีมจากผลงานรวมของ ปรินทร์, กัลยรักษ์ และ มาริษา โตใจ
ขณะที่การแข่งขัน Singapore Junior Golf Championship 2026 ที่สนามเคปเปล คลับ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายนที่ผ่านมา ปรากฏว่า 4 นักกอล์ฟเยาวชนไทยทำผลงานได้ดีจบในอันดับ 2-5 โดย วิรดา ถวิลสังข์ จบรองแชมป์หญิงโอเวอร์ออล, ธกฤต ศุภกรชูวงศ์ รั้งอันดับ 3 ประเภทชายโอเวอร์ออล, เสฏฐวุฒิ เคนานัน อันดับ 4 และ ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ จบอันดับ 5