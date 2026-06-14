"บราซิล" ยืดสถิติไร้พ่ายเปิดสนาม 92 ปี "กาตาร์" เก็บแต้มแรก

บราซิล รอดพ้นความปราชัยนัดเปิดสนาม ฟุตบอลโลก ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1934 ตามตีเสมอ โมร็อคโก 1-1 ที่สนามเม็ตไลฟ์ สเตเดียม เช้าวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน ตามเวลาไทย
แชมป์โลก 5 สมัย ตามหลัง 0-1 แค่ 21 นาที อิสมาเอล ไซบารี ตักบอลข้าม อลิสสัน เบ็คเกอร์ นายทวาร ที่ออกมานอกเขต หลังสื่อสารกับ กาเบรียล มากัลเญส และ มาร์ควินญอส คู่เซ็นเตอร์ฮาล์ฟ ผิดพลาด
เกมนี้ โมร็อคโก เหนือกว่าชัดเจนช่วง 30 นาทีแรก สร้างโอกาสยิงประตู 12 ครั้ง เป็นสถิติโดนล่อเป้ามากสุดของ บราซิล เฉพาะฟุตบอลโลก นับตั้งแต่เจอ เม็กซิโก ที่ประเทศรัสเซีย ปี 2018
แต่เมื่อ ทีมของ โมฮาเหม็ด อูอาห์บี ฉวยโอกาสไว้ไม่ได้ เป็นเหตุให้ "แซมบ้า" ทวงคืนนาที 32 ด้วยความสามารถเฉพาะตัวของ วินิซิอุส จูเนียร์ ปีกซ้ายจาก รีล มาดริด โยกเข้าเหลี่ยมเท้าขวา แล้วยิงยัดมุมแคบ เสมอกัน 1-1 ฉลองติดธงนัดที่ 50
ลูคัส ปาเกตา เกือบยิงประตูให้ บราซิล แซงนำช่วงทดเจ็บครึ่งแรก ลอยตัววอลเลย์ด้วยซ้าย ยาสซีน โบโน นายทวาร ปัดออกหลัง
แชมป์ทวีปแอฟริกา เกือบพังประตูชัยทดเจ็บของครึ่งหลัง นีล เอล เอย์นาอุย ปั่นด้วยขวานอกเขต กำลังจะเสียบโคนเสา อลิสสัน เบ็คเกอร์ พุ่งปัดแล้วลุกมาบล็อกจังหวะตามซ้ำของ อายูเบ อาไมมูนี-เอชกูยับ
ผลเสมอทำให้ โมร็อคโก ต้องรอชัยชนะนัดเปิดสนาม ฟุตบอลโลก ต่อไป ขณะที่ บราซิล ยังรักษาสถิติไร้พ่ายอันยาวนาน 92 ปี แบ่งกันทีมละ 1 แต้ม
การแข่งขันอีกคู่หนึ่งของกลุ่ม B กาตาร์ สร้างประวัติศาสตร์เก็บแต้มแรกของ ฟุตบอลโลก ตามตีเสมอ สวิตเซอร์แลนด์ 1-1 ช่วงทดเจ็บของครึ่งหลัง ที่สนามลีวายส์ สเตเดียม
บรีล เอ็มโบโล กองหน้า สวิสฯ สังหารจุดโทษขึ้นนำ 1-0 นาที 17 กำลังจะเก็บ 3 คะแนนเต็มอยู่รอมร่อ กระทั่ง บูอาเล็ม คูกี กัปตันทีม กาตาร์ โหม่งตีเสมอ 1-1 นาที 90+4 แต่ภายหลัง สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ยืนยันเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของ มิโร มูฮีม