ไทยพ่ายออสเตรเลีย 0-2 ชวดแชมป์บอลอาเซียนยู-19

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 ณ สุมาตรา อูตารา เมน สเตเดียม การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศ โดยฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ลงสนามพบกับ ออสเตรเลีย
รอบรองชนะเลิศ ไทยชนะ กัมพูชา มา 4-0 ขณะที่ ออสเตรเลีย เฉือนชนะ อินโดนีเซีย เจ้าภาพ มา 1-0 โดยเกมนี้ “โค้ชโบ้” จักรพันธ์ ปั่นปี วางสามประสานแดนหน้าเป็น ศิวกร พรสรรค์, พีรดา หล้าสวัสดิ์ และ ณัฐกิตติ์ โพธิ์ศรี โดยมี พิชญะ คงศรี กัปตันทีมเป็นจอมทัพ
เริ่มเกมมา สามนาที ไทยได้ลุ้นก่อนจากจังหวะดีดด้วยซ้ายของ พิชญะ คงศรี แต่บอลหลุดกรอบออกไป
นาที 11 ไทยได้ลุ้นจากบอลยาวของ จิระพงษ์ แช่มสกุล ให้ ภัทรธร บุราณสุข โดนดึงก่อนไหลให้ ณัฐกิตติ์ โพธิ์ศรี ยิงด้วยขวาหลุดกรอบออกไป
นาที 16 ออสเตรเลีย ได้ลุ้นอีกครั้ง จากจังหวะที่ ไทยสกัดบอลกันไม่ขาดมาเข้าทาง เมดิน เมเมติ ยิงด้วยขวาแต่ยังติดเซฟของ ภูมิรพี สิริบุญญากุลย์
นาที 28 ไทย ได้ลุ้นจากฟรีคิก ทางฝั่งขวา และเป็น พีรดา หล้าสวัสดิ์ ที่ปั่นด้วยซ้ายหลุดกรอบออกไป
นาที 41 ออสเตรเลีย นำก่อน 1-0 จากลูกเตะมุม ที่ ลอว์เรนซ์ หว่อง เปิดให้ อเล็กซานเดอร์ การ์บอฟสกี้ โหม่ง เข้าไป และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลัง ไทยเปลี่ยนตัวหนึ่งคนด้วยการส่ง ศุภณัฐ มหาไวย์ และ อิทธิมนต์ ทิพเนตร ลงไปแทนที่ของ อภิวิชญ์ ละออไขย์ และ พีรดา หล้าสวัสดิ์
นาที 50 ไทยได้ลุ้นประตูตีเสมอ จากจังหวะที่ อิทธิมนต์ ทิพเนตร ได้ลากตัดเข้าในก่อนปั่นด้วยขวา ข้ามคานออกไป
นาที 54 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้ง จากจังหวะที่ อิทธิมนต์ ทิพเนตร ได้ลากหลบแนวรับออสเตรเลีย ก่อนยิงด้วยขวาไปติดเซฟ ของ จอร์จ พลัสนิน
นาที 63 ไทยน่าได้ประตูตีเสมอ อีกครั้งจากบอลยาวที่สวิตช์มา และเป็น อิทธิมนต์ ทิพเนตร จ่ายให้ ภัทรธร บุราณสุข ยิงด้วยซ้ายเข้าข้างตาข่าย
ทดเจ็บนาทีที่ 7 ไทยออกบอลกันพลาดและไปเข้าทาง เบ็คแฮม เบเกอร์ ยิงเข้าไปให้ ออสเตรเลีย นำห่างเป็น 2-0
ช่วงเวลาที่เหลือ ไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ทีมชาติไทย U19 พ่าย ออสเตรเลีย ไป 0-2 จบด้วยการเป็นรองแชมป์อาเซียนครั้งนี้
สำหรับทีมชาติไทย U19 จะเดินทางกลับทันที โดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 23.05 น. ซึ่งหลังจากนั้น สตาฟโค้ชจะเดินทางมารายงานผลกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมประชุมวางแผนสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไป ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี รอบคัดเลือก ที่จะแข่งขันที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2569 ต่อไป