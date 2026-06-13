"กุลธิดา” ตามสโตรคเดียว สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส รอบสอง

กุลธิดา พราหมพันธุ์ เก็บเพิ่ม 2 อันเดอร์พาร์ 70 รวมสองวันมี 7 อันเดอร์พาร์ 137 ตามผู้นำสโตรคเดียว ในศึก “เหมาไถ สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส” ที่สนามลากูน่า เนชันแนล กอล์ฟ รีสอร์ท คลับ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นของ ซุย เซียง โปรสาวชาวจีน ที่สกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 136
ไชนา เลดีส์ โปรเฟสชั่นแนล กอล์ฟ ทัวร์ (ซีแอลพีจี) จัดการแข่งขัน สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส ชิงเงินรางวัลรวม 120,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการแรกที่จัดแข่งนอกประเทศจีนในปีนี้ ที่สนามลากูน่า เนชันแนล กอล์ฟ รีสอร์ท คลับ ระยะ 6,578 หลา พาร์ 72 ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายนนี้ โดยมีนักกอล์ฟสาว 107 คน จาก 13 ประเทศลงชิงชัย
จบรอบสองปรากฎว่า โปรป็อป-กุลธิดา พราหมพันธุ์ แชมป์เทียนจิน วีเมนส์ โอเพ่น เมื่อเดือนเมษายน เก็บได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 จากการทำ 3 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว รั้งอันดับสองเป็นวันที่สองด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 137 ขณะที่ตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นของ ซุย เซียง โปรสาวชาวจีน ดีกรีแชมป์ไชนาแอลพีจีทัวร์ ทัวร์ 2 รายการ เร่งเครื่องหวด 5 อันเดอร์พาร์ 67 แซงขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 136
กุลธิดา โปรสาวจากจังหวัดปทุมธานี วัย 25 ปี เผยหลังเกมว่า “วันนี้ร้อนมากและเล่นถึง 6 ชั่วโมง เลยทำให้ช่วงท้ายๆ รู้สึกเบลอ การออกในกลุ่มผู้นำไม่ได้มีผลอะไรกับเกม แค่อยากตีให้จบเร็วๆ เพราะร้อนมาก วันนี้เล่นไปโดยไม่รู้ว่าสกอร์บนลีดเดอร์บอร์ดเป็นอย่างไร รู้แค่ว่าตามหนึ่งอันเดอร์ ก็พยายามโฟกัสกับตัวเองและเปิดโอกาสให้ตัวเองพัตต์เบอร์ดี้ได้เยอะ แต่อ่านไลน์ผิดๆ ถูกๆ พัตต์เฉียดไปเฉียดมาหลายหลุม ไม่ได้ผิดหวังกับผลงานตัวเองวันนี้ แค่รู้สึกเสียดายที่พัตต์เบอร์ดี้ไม่ลง พรุ่งนี้ก็จะตีเหมือนเดิม แต่ต้องพัตต์ให้ลง ไม่มีช็อตอะไรที่จะต้องแก้ไข แค่ต้องพักผ่อนและนอนให้มากๆ”
ทางด้าน ซุย เซียง วัย 27 ปี ซึ่งทำผลงานดีมาตลอดฤดูกาลด้วยการจบในอันดับท็อปเท็นในการลงเล่น 6 รายการ กล่าวว่า “วันนี้อากาศร้อนมากจริงๆ และดีใจที่สามารถจบรอบด้วยการเป็นผู้นำ แม้จะร้อนแค่ไหน ฉันก็ตั้งใจเล่นแต่ละช็อตให้ดี และดีใจที่ไม่ได้ทำผิดพลาดมากนัก ตอนนี้สกอร์ยังสูสีกันอยู่ ทุกคนยังมีโอกาสที่จะชนะ ฉันต้องอดทนต่อไปและตั้งใจทำอย่างเต็มที่”
ขณะที่ โปรตาต้า-กัญจน์ บรรณบดี มืออันดับ 12 ของไชนาแอลพีจี ฤดูกาลปัจจุบัน เก็บเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 หลังเสียดับเบิ้ลโบกี้ที่หลุม 8 พาร์ 3 แต่เก็บคืนได้ 4 เบอร์ดี้ในรอบหลุมหลัง รวมสองวันมี 4 อันเดอร์พาร์ 140 ขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มอันดับ 4 ร่วมกับ ซู ซี่ชวน ผู้นำรอบแรกจากจีน ที่พลาดตีเกิน 4 โอเวอร์พาร์ 76
ส่วนผู้เล่นชาวไทยที่น่าสนใจ เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ (70) และ พริมา ธรรมมารักษ์ (70) สกอร์รวมคนละ 1 อันเดอร์พาร์ 143 อยู่อันดับ 13 ร่วม, ธัญรดา ปิดดอน (69) และ ดุสวีณ์ สุพิมพ์จิตร (75) สกอร์รวมคนละอีเวนพาร์ 144 อันดับ 18 ร่วม, ชนกนันท์ อังกุรเศรณี (74) สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 145 อันดับ 23 ร่วม ทั้งนี้หลังจบรอบสอง ทัวร์นาเมนท์ตัดตัวผู้เล่นที่สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 160 มีนักกอล์ฟไทยผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในวันอาทิตย์นี้รวม 17 คน