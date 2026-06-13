ชิพ-นครินทร์” นำทัพ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ต่อสู้บททดสอบหิน คว้าท็อป 4 เรซแรก รุ่นใหญ่ของรายการ ARRC ประเทศญี่ปุ่น

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ยกขุนพลนักบิด Honda CBR Series ดวลความเร็วในกลุ่มหัวแถว "ชิพ-นครินทร์” ต่อสู้ได้ใจกองเชียร์ก่อนคว้าท็อป 4 รุ่นใหญ่ (ASB1000) ด้าน "มิกซ์-ธนัช” ขยับแซงคู่แข่งเรซสุดยากคว้าท็อป 5 ก่อนดวลความเร็วชิงชนะเลิศเรซที่ 2 ต่อเนื่องวันอาทิตย์นี้ ในศึก FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 3 สนามโมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น
โดยรุ่นใหญ่สุดคลาส เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี (ASB1000) "ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หนึ่งเดียวของไทยในการแข่งขันรุ่นใหญ่ที่สุดแรงที่สุดของรายการ ควบ Honda CBR1000RR-R หมายเลข 41 สังกัด “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทำเวลาในการควอลิฟายมาเป็นอันดับที่ 4 โดยการแข่งขันเรซที่ 1 เริ่มต้นกันด้วยสภาพอากาศที่เย็นและมีละอองฝนเล็กน้อย แต่ยอดนักบิดไทยท้าทายกับความเสี่ยงช่วงต้น ออกตัวขึ้นมาต่อสู้ในกลุ่มนำได้ทันที ก่อนที่จะบิดเข้าเส้นชัยด้วยการคว้าท็อป 4 มาครอง บวกคะแนนสะสมสำคัญในเรซแรกได้สำเร็จ
คลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ได้พิสูจน์พัฒนาการอีกครั้งกับเกมการแข่งขันสุดยากในต่าง "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว บิด Honda CBR600RR หมายเลข 31 คว้ากริดสตาร์ตที่ 6 ขณะที่ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 ทีมเมท กริดที่ 12 "มิกซ์-ธนัช” เริ่มเกาะอยู่ในกลุ่มนำได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งระยะทางและเวลาไม่เหลือมากพอที่จะขยับเข้าไปลุ้นโพเดียม แต่สามารถบวกแต้มสำคัญเพิ่มเติมด้วยการคว้าอันดับที่ 5 โดยมี “ไฮเปค-กฤษฎา” แซงผ่านคู่แข่งเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่ 10
คลาส เอเชีย โปรดัคชั่น 250 ซีซี (AP250) “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 12 บิด Honda CBR250RR กับบททดสอบครั้งสำคัญ เริ่มต้นการแข่งขันจากกริดที่ 15 พยายามแซงผ่านคู่แข่งขึ้นมาทันที ขยับขึ้นมาอยู่ในท็อป 10 ได้อย่างรวดเร็วแต่เกิดอุบัติเหตุรถแข่งหลุดออกจากสนาม และต้องออกจากการแข่งขัน
ทั้งนี้ การแข่งขันรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 มีโปรแกรมดวลความเร็วชิงชนะเลิศเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 นี้ ที่สนามโมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น(Mobility Resort Motegi, Japan)ตามเชียร์ติดขอบจอผ่านทางถ่ายทอดสด https://www.facebook.com/AsiaRoadRacing
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH