"ก้อง-สมเกียรติ" รั้งอันดับ 19 ซ้อมวันแรก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ สนาม 7 มิซาโน

ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 7 มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนนี้ ที่ สนาม มิซาโน เวิลด์ เซอร์กิต มาร์โก ซิมอนเชลลี ประเทศอิตาลี
ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทยเจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 จากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี ได้ลงทำการซ้อม 2 ครั้งแรก โดยเน้นหนักไปที่การทำงานกับเซ็ตอัพรถแข่ง เพื่อหาจุดลงตัวที่สุดสำหรับรอบควอลิฟายและเกมทั้ง 2 เรซในสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งจะจับคู่กับ “ไรอัน วิคเกอร์ส” หมายเลข 17 นักบิดชาวอังกฤษที่ลงแข่งแทน “เจค ดิ๊กสัน”
ผลการซ้อมปรากฏว่า "ก้อง-สมเกียรติ" ทำความเร็วได้ดีขึ้นจากการลงซ้อมทั้ง 2 ช่วง รั้งอันดับ 19 ของวันแรก ด้วยเวลาต่อรอบดีที่สุด 1 นาที 34.002 วินาที ตามหลังผู้นำ 1.767 วินาที ส่วน วิคเกอร์ส รั้งอันดับ 21 ตามหลัง 2.458 วินาที
"ก้อง-สมเกียรติ" เปิดเผยว่า "ตอนนี้ทีมของเราจะทำการวิเคราะห์ทุกอย่าง และหวังว่าเราจะสามารถนำข้อมูลทุกอย่างมารวมกันเพื่อใช้งาน และยกระดับขึ้นไปให้ได้ ขอให้แฟนๆชาวไทยร่วมลุ้นการแข่งขันสนามนี้ไปด้วยกัน และหวังว่าผลลัพธ์จะออกมาดีอย่างที่ตั้งใจครับ"
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 7 จะเข้าสู่การแข่งขันรอบซูเปอร์โพลเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนนี้ ก่อนจะดวลเรซแรกในช่วงค่ำของวันเดียวกัน เวลา 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายนนี้ จะเป็นการแข่งขันรอบ "ซูเปอร์โพลเรซ" ในเวลา 16.00 น. และทิ้งท้ายด้วยเรซที่ 2 ในเวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV