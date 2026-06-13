“ฉลามชล” เปิดตัว “เชาว์วัตน์ วีระชาติ” คัมแบ็คเสริมแกร่งแดนกลาง ลุย ไทยลีก 2026/27

ชลบุรี เอฟซี เปิดตัว “เชาว์วัตน์ วีระชาติ” กองกลางมากประสบการณ์วัย 29 ปี กลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพ “ฉลามชล” อย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลาง ก่อนสู้ศึกฟุตบอล ไทยลีก ฤดูกาล 2026/27
สำหรับ เชาว์วัตน์ วีระชาติ ถือเป็นนักเตะที่คุ้นเคยกับแฟนบอลชลบุรี เอฟซี เป็นอย่างดี หลังเคยย้ายมาค้าแข้งกับทีมในช่วงเลกสองของฤดูกาล 2024/25 และมีส่วนสำคัญในการพาทัพ “ฉลามชล” คว้าแชมป์ ไทยลีก 2 พร้อมเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดได้อีกครั้งภายในปีเดียว
ในฤดูกาล 2025/26 ที่ผ่านมา เชาว์วัตน์ วีระชาติ ลงสนามให้กับ พีที ประจวบ เอฟซี ด้วยสัญญายืมตัวจาก บีจี ปทุม ยูไนเต็ด โดยลงเล่นรวมทุกรายการไปทั้งสิ้น 28 นัด ยิงได้ 2 ประตู พร้อมทำอีก 4 แอสซิสต์ ถือเป็นอีกหนึ่งกองกลางคุณภาพ ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มมิติ และความแข็งแกร่งให้กับเกมแดนกลางของทัพ “ฉลามชล” ในฤดูกาลใหม่
ตลอดเส้นทางอาชีพ เชาว์วัตน์ วีระชาติ เคยผ่านประสบการณ์ค้าแข้งกับหลายสโมสรชั้นนำ ทั้ง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, สุรินทร์ เอฟซี, บางกอกกล๊าส เอฟซี (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด), เซเรโซ่ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น รวมถึง ชลบุรี เอฟซี
ส่วนในนามทีมชาติ เชาว์วัตน์ วีระชาติ เคยติดทีมชาติไทย ตั้งแต่ระดับเยาวชน U23 จนถึงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ โดยเคยลงสนามให้ทัพ “ช้างศึก” ไปแล้ว 5 นัด พร้อมทำได้ 1 ประตู เมื่อปี 2022
สำหรับ เชาว์วัตน์ วีระชาติ ถือเป็นนักเตะใหม่รายที่ 5 ของ ชลบุรี เอฟซี ต่อจาก เวลลิงตัน พริออรี่, เรียวมะ อิโตะ, สเตนิโอ จูเนียร์ และ กรวิชญ์ ทะสา ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของทีม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการไล่ล่าความสำเร็จ ในศึก ไทยลีก ฤดูกาล 2026/27