“ไทยยามาฮ่า” ฟอร์มแกร่งประเดิมเรซแรก ARRC ที่โมเตกิ “ไอเดีย-กฤตภัทร” ผงาดโพเดียม แม้ถูกลดรอบเครื่อง “ตี-อนุภาพ” ซิวท็อป 4 เดินหน้าลุ้นแชมป์เอเชีย

ทัพนักบิด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม สร้างผลงานยอดเยี่ยมในศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามที่ 3 ที่ สนาม โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น โดย “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ดาวรุ่งชาวไทยผงาดคว้าโพเดียมอันดับ 3 ในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี (AP250) แม้ต้องแบกรับข้อจำกัดจากการถูกลดรอบเครื่องยนต์ถึง 400 รอบต่อนาที ขณะที่ “ตี” อนุภาพ ซามูล นักบิดรุ่นพี่ของทีม บิดคว้าอันดับ 4 ในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) เก็บแต้มสำคัญขยับขึ้นรั้งท็อปทรีบนตารางคะแนนสะสม หลังจบเรซแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามที่ 3 ดวลความเร็วเรซแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน ณ สนาม โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น ระยะทางต่อรอบ 4.8 กิโลเมตร
ในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี “ไอเดีย-กฤตภัทร” เจ้าของรถแข่ง YAMAHA YZF-R3 หมายเลข 39 ออกสตาร์ตจากกริดที่ 3 หลังทำเวลาควอลิฟายไว้ที่ 2 นาที 07.094 วินาที
เรซนี้แข่งขันกันทั้งสิ้น 10 รอบสนาม โดยนักบิดดาวรุ่งชาวไทยต้องเผชิญความท้าทายอย่างหนักจากการถูกลดรอบเครื่องยนต์เป็นครั้งที่ 2 รวม 400 รอบต่อนาที ส่งผลต่ออัตราเร่งและความเร็วปลายของรถแข่งอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม “ไอเดีย-กฤตภัทร” ยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งในด้านความเร็วและการบริหารเกมการแข่งขัน ด้วยการเกาะกลุ่มผู้นำได้ตลอดทั้งเรซ พร้อมมีจังหวะขยับขึ้นนำในช่วงต้นเกม ก่อนจะร่วงลงไปอยู่ในอันดับ 5 ช่วง 2 รอบสุดท้าย
ทว่าในรอบสุดท้าย นักบิดไทยอาศัยจังหวะแซงอันเฉียบคม ไล่แซงคู่แข่งรวดเดียว 2 คัน ทะยานขึ้นมาคว้าอันดับ 3 ด้วยเวลารวม 21 นาที 34.901 วินาที ตามหลังผู้ชนะเพียง 0.418 วินาที พร้อมรักษาตำแหน่งจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
ขณะที่การแข่งขันในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี “ตี-อนุภาพ” เจ้าของรถแข่ง YAMAHA YZF-R6 หมายเลข 500 ออกสตาร์ตจากกริดที่ 4 ในการแข่งขันระยะทาง 12 รอบสนาม
แม้ออกตัวได้ไม่สมบูรณ์นักจนหล่นลงไปอยู่ในอันดับ 5 ช่วงต้นเรซ แต่หลังจากจับจังหวะการขับขี่ได้ลงตัว นักบิดจอมเก๋าชาวไทยสามารถไล่กลับขึ้นมาสู่กลุ่มหน้าได้อีกครั้ง พร้อมขยับขึ้นมารั้งอันดับ 3 ในช่วงกลางเรซ
อย่างไรก็ตาม จากการแข่งขันที่เข้มข้นตลอดทั้งเกม “ตี-อนุภาพ” บิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 4 ด้วยเวลารวม 22 นาที 56.907 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 5.493 วินาที เก็บแต้มสำคัญเพิ่มได้อีกครั้ง พร้อมขยับขึ้นมารั้งอันดับ 3 บนตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์เอเชีย และลดช่องว่างจากจ่าฝูงเหลือ 19 คะแนน
ทั้งนี้ ศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนามที่ 3 จะดวลความเร็วเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายนนี้ โดยรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี จะเริ่มแข่งขันเวลา 11.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ก่อนต่อด้วยรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี เวลา 13.15 น.
ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ “ตี” อนุภาพ ซามูล และ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ พร้อมทัพนักบิด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ในการลุ้นสร้างผลงานบนเวทีชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป
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