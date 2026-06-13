ยามาฮ่า จับมือ ซัมซุง ผุดโครงการ “มหาลัยโคตรฟาซ” บุก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ปลดล็อกพลังไอเดียคนรุ่นใหม่ ประชันคอนเทนต์ชิงคอนเสิร์ตบนมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกของโลก

นายภาณุพล กิตติคำรณ ที่ปรึกษาอาวุโสรองประธานกรรมการบริหาร นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า และการตลาด และนายจิรภัทร สายเพชร ผู้จัดการทั่วไปส่วนสื่อสารการตลาด และส่งเสริมการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ นายสิทธิโชค นพชินบุตร ประธานองค์กร ธุรกิจโมบายล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ และนางสาวณัฏฐพัชร์ รุ่งธนอารักษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์โมบายล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ในงานแถลงข่าวเปิดแคมเปญ “มหาลัยโคตรฟาซ” ณ ห้องออดิทอเรียม สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA)
ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการผนึกพลังของ 2 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่าง YAMAHA และ SAMSUNG ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “Feel The Unique Experience” พร้อมเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดตัวตน และสร้างสรรค์คอนเทนต์ในแบบที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์
โดย YAMAHA FAZZIO HYBRID และ SAMSUNG Galaxy A57 5G ได้ร่วมกันชวนคนรุ่นใหม่จาก 4 สถาบันการศึกษาชั้นนำ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาร่วมปล่อยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมผลิตคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม TikTok ภายใต้แคมเปญ “มหาลัยโคตรฟาซ” เพื่อถ่ายทอดความเป็นตัวเองในแบบ “เจนฟาซ” ผ่านมุมมองที่สนุก สดใหม่ และแตกต่าง
มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างยอดการรับชมรวมได้สูงที่สุด (Total Views) จะได้รับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “คอนโคตรฟาซ” คอนเสิร์ตบนรถจักรยานยนต์ครั้งแรกของโลกจากวง PURPEECH ที่จะเดินทางไปสร้างความสนุกและระเบิดความมันถึงรั้วมหาวิทยาลัยของผู้ชนะ พร้อมลุ้นรับของรางวัลและกิจกรรมพิเศษอีกมากมายจากยามาฮ่าและซัมซุง
การแถลงข่าวเปิดแคมเปญ “มหาลัยโคตรฟาซ” จัดขึ้นอย่างคึกคัก ณ ห้องออดิทอเรียม สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) เมื่อเร็วๆ นี้
ติดตามรายละเอียดและกติกาการร่วมสนุกของแคมเปญ “มหาลัยโคตรฟาซ” ได้ที่ bit.ly/Yamaha-Mahalai-Khot-Fazz
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