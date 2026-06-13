“หมิว” เข้าชิงแบดมินตันออสเตรเลียนฯ ดวล “อกาเนะ” ลุ้นแชมป์แรกปี 2026

“หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก มีลุ้นคว้าแชมป์แรกในปี 2026 หลังผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ศึกออสเตรเลียน แบดมินตัน โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ด้วยการเอาชนะ โนโซมิ โอกูฮาระ มือ 12 ของโลก จากญี่ปุ่น 2-1 เกม 21-18, 11-21, 21-12
“หมิว” ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับ อกาเนะ ยามากูชิ มือ 3 ของโลก จากญี่ปุ่น ที่เอาชนะ พูซารา วี.สินธุ มือ 10 ของโลก จากอินเดีย 2-0 เกม 21-20, 21-12 ในวันอาทิตย์ ที่ 14 มิ.ย.นี้
ด้านประเภทคู่ผสม “ไตเติ้ล" รุษฐนภัค อูปทอง กับ "เจน" เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 13 ของโลก ต้าน โกะ ซินหวา กับ เฉิน ฟาง ฮุย คู่มือ 7 ของโลก จากจีน ไม่ไหว พ่ายหวุดหวิด 1-2 เกม 9-21, 21-19, 17-21 ชวดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดาย