ที่สุดความภาคภูมิใจของคนไทย! “ลิซ่า” จารึกประวัติศาสตร์ร่วมโชว์เพลง Goals พิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐฯ

“ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ศิลปินระดับโลกชาวไทย จารึกหน้าประวัติศาตร์ หลังขึ้นโชว์ในเพลง Goals ทั้งเต้นและร้องในพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ของสหรัฐอเมริกา ที่สนามลอสแอนเจลิส สเตเดี้ยม ความจุกว่า 7 หมื่นคน ร่วมกับ อนิตต้า ศิลปินซูเปอร์สตาร์จากบราซิล และ เรมา ตัวแทนคลื่นอาฟโรบีตจากไนจีเรีย โดยยังมีศิลปินระดับโลก อย่าง เคธี เพอร์รี่, ฟิวเจอร์ และ ไทลา ร่วมแสดงด้วย
“ลิซ่า” จารึกชื่อศิลปินไทยคนแรก และเป็นศิลปินเคป็อปหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมในพิธีเปิดฟุตบอลโลก โดยการแสดงของ “ลิซ่า” และศิลปินระดับโลกรายอื่นๆมีขึ้น ก่อนเกมที่ทีมชาติสหรัฐอเมริกา จะลงสนามพบ ปารากวัย ในเวลา 08:00 น. ของวันนี้ (เสาร์ 13 มิ.ย.2026)
การปรากฏตัวของ “ลิซ่า” ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายและความภาคภูมิใจของประเทศไทย หลังเจ้าตัวได้ก้าวขึ้นสู่เวทีมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ท่ามกลางสายตาแฟนฟุตบอลนับพันล้านคนทั่วโลก