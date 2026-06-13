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ที่สุดความภาคภูมิใจของคนไทย! “ลิซ่า” จารึกประวัติศาสตร์ร่วมโชว์เพลง Goals พิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ศิลปินระดับโลกชาวไทย จารึกหน้าประวัติศาตร์ หลังขึ้นโชว์ในเพลง Goals ทั้งเต้นและร้องในพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ของสหรัฐอเมริกา ที่สนามลอสแอนเจลิส สเตเดี้ยม ความจุกว่า 7 หมื่นคน ร่วมกับ อนิตต้า ศิลปินซูเปอร์สตาร์จากบราซิล และ เรมา ตัวแทนคลื่นอาฟโรบีตจากไนจีเรีย โดยยังมีศิลปินระดับโลก อย่าง เคธี เพอร์รี่, ฟิวเจอร์ และ ไทลา ร่วมแสดงด้วย

“ลิซ่า” จารึกชื่อศิลปินไทยคนแรก และเป็นศิลปินเคป็อปหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมในพิธีเปิดฟุตบอลโลก โดยการแสดงของ “ลิซ่า” และศิลปินระดับโลกรายอื่นๆมีขึ้น ก่อนเกมที่ทีมชาติสหรัฐอเมริกา จะลงสนามพบ ปารากวัย ในเวลา 08:00 น. ของวันนี้ (เสาร์ 13 มิ.ย.2026)

การปรากฏตัวของ “ลิซ่า” ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายและความภาคภูมิใจของประเทศไทย หลังเจ้าตัวได้ก้าวขึ้นสู่เวทีมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ท่ามกลางสายตาแฟนฟุตบอลนับพันล้านคนทั่วโลก
ที่สุดความภาคภูมิใจของคนไทย! “ลิซ่า” จารึกประวัติศาสตร์ร่วมโชว์เพลง Goals พิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐฯ
ที่สุดความภาคภูมิใจของคนไทย! “ลิซ่า” จารึกประวัติศาสตร์ร่วมโชว์เพลง Goals พิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐฯ
ที่สุดความภาคภูมิใจของคนไทย! “ลิซ่า” จารึกประวัติศาสตร์ร่วมโชว์เพลง Goals พิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐฯ
ที่สุดความภาคภูมิใจของคนไทย! “ลิซ่า” จารึกประวัติศาสตร์ร่วมโชว์เพลง Goals พิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐฯ
ที่สุดความภาคภูมิใจของคนไทย! “ลิซ่า” จารึกประวัติศาสตร์ร่วมโชว์เพลง Goals พิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐฯ