"กุลธิดา” รั้งที่สอง เปิดศึก สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส วันแรก

กุลธิดา พราหมพันธุ์ ประเดิม 5 อันเดอร์พาร์ 67 รั้งอันดับสองร่วม ตามหลัง ซู ซี่ชวน โปรสาวจากจีนสามสโตรค เปิดรอบแรกศึก “เหมาไถ สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส” ที่สนามลากูน่า เนชันแนล กอล์ฟ รีสอร์ท คลับ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา
ไชนา เลดีส์ โปรเฟสชั่นแนล กอล์ฟ ทัวร์ (ซีแอลพีจี) จัดการแข่งขัน สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส ชิงเงินรางวัลรวม 120,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการแรกที่จัดแข่งนอกประเทศจีนในปีนี้ ที่สนามลากูน่า เนชันแนล กอล์ฟ รีสอร์ท คลับ ระยะ 6,578 หลา พาร์ 72 ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายนนี้ โดยมีนักกอล์ฟสาว 107 คน จาก 13 ประเทศลงชิงชัย ทั้งนี้นักกอล์ฟที่ทำผลงานใน 60 อันดับแรกและเสมอหลังจบรอบสองจะได้ผ่านเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายในวันอาทิตย์
วันแรกของการชิงชัยมีฝนฟ้าคะนองในช่วงสาย ทำให้หยุดแข่งชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง ปรากฎว่า โปรป็อป-กุลธิดา พราหมพันธุ์ ดีกรีแชมป์เทียนจิน วีเมนส์ โอเพ่น เมื่อเดือนเมษายน หวดเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 67 จากการทำ 6 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว รั้งอันดับสองร่วมกับ ซู อิง เจ้าของ 3 แชมป์ไชนาแอลพีจีทัวร์ ที่ทำ 5 เบอร์ดี้ ไม่เสียแม้โบกี้เดียว โดยมี ซู ซี่ชวน โปรสาวจากจีน ระเบิดฟอร์มร้อนแรงหวด 8 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ ขึ้นนำเดี่ยวที่สกอร์ 8 อันเดอร์พาร์ 64
กุลธิดา พราหมพันธุ์ นักกอล์ฟวัย 25 ปี ซึ่งลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งที่ 3 และจบในอันดับท็อปเท็นเมื่อปีที่แล้ว เผยว่า “สนามนี้มีโอกาสได้มาเล่นแค่ปีละครั้ง ทุกครั้งที่มาก็เจออุปสรรคเรื่องของฝนทุกปี วันนี้ก็ลุ้นว่าจะเล่นจบไหม เพราะไม่อยากมาเล่นต่อในวันรุ่งขึ้น สำหรับความพร้อมก็เตรียมตัวอย่างดีในทุกรายการ จบรอบแรกมา 5 อันเดอร์ก็พอใจกับสกอร์วันนี้มาก เพราะตั้งเป้าไว้ประมาณ 2 อันเดอร์ก็พอแล้ว ไม่อยากคาดหวังมากเกินไป เพราะยังเหลืออีกสองวัน และขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอีกด้วย”
ทางด้าน ซู ซี่ชวน กล่าวหลังขึ้นนำวันแรกว่า “ฉันรู้สึกมั่นใจในฟอร์มของตัวเองมาตั้งแต่ก่อนเริ่มสัปดาห์นี้ ดีใจที่การฝึกซ้อมอย่างหนักได้ผล การหยุดการแข่งขันช่วยฉันได้มาก เพราะได้พักและกลับมาพร้อมกับพลังเต็มที่”
ขณะที่ เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์ และ ดุสวีณ์ สุพิมพ์จิตร ตีเข้ามาคนละ 3 อันเดอร์พาร์ 69 รั้งอันดับ 6 ร่วม ส่วนนันทิกานต์ รักษาชัฎ และกัญจน์ บรรณบดี รวมถึง ปัง รุนจือ แชมป์เก่าปีที่แล้ว ตามมาในกลุ่มอันดับ 9 ร่วมด้วยสกอร์คนละ 2 อันเดอร์พาร์ 70 ขณะที่ ชนกนันท์ อังกุรเศรณี ผู้เล่นจากเลดีส์ ยูโรเปียนทัวร์ ทำ 1 อันเดอร์พาร์ 71 รั้งอันดับ 17 ร่วม