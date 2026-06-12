ยอดมวย "ขุนศึกน้อย" คู่ควรแล้ว / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย มีการจัดงาน วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2568 เมื่อ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งก็ต้องบอกว่านักกีฬาที่ได้รับรางวัลหลายๆ คนนั้น ถือว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง โดยเฉพาะเหล่านักมวย
ในส่วนของรางวัลที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมวยไทย ซึ่งเป็นรางวัลสำคัญที่คนในวงการมวยของไทยเฝ้ารอเป็นประจำทุกปีนั้น คณะกรรมการพิจารณารางวัล ได้มีการตัดสินออกมาเป็นอย่างดี และในปีนี้ดูเหมือนว่าจะไร้ซึ่งดราม่าใดๆ ทั้งสิ้น
เริ่มจากรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม ผู้ผ่านเข้ารอบ ประกอบด้วย ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน (สถิติ ชก 7 ครั้ง ชนะ 6 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง) กับ เจริญสุข บุญลานนามวยไทย (สถิติ ชก 6 ครั้ง ชนะ 6 ครั้ง)
ผลการพิจารณารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน ดีกรีนักมวยไทยอาชีพดีเด่น (ชาย) ปี 2568 จากการกีฬาแห่งประเทศไทย งานวันกีฬาแห่งชาติ, นักมวยไทยอาชีพดีเด่น (ชาย) ปี 2568 จากการกีฬาแห่งประเทศไทย งานวันมวยไทย, แชมป์เวทีมวยราชดำเนิน รุ่นซูเปอร์แบนตั้มเวต 122 ป.
จริงๆ รางวัลยอดมวยในปีที่ผ่านมา จะมอบให้ ขุนศึกน้อย หรือ เจริญสุข ก็ได้ เพราะสองคนนี้ต่างมีผลงานที่โดดเด่นไม่ต่างกันในเวทีมวยราชดำเนิน ซึ่งก็ถือว่าคณะกรรมการอาจมีหนักใจกันบ้าง แต่สุดท้ายหวยก็มาออกที่ "แฝดน้องจากกระนวน"
ขณะที่ รางวัลนักมวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยม ผู้ผ่านเข้ารอบ ประกอบด้วย เสือภูมิ ตี๋น้อยคชิน (สถิติ ชก 7 ครั้ง ชนะ 5 ครั้ง เสมอ 2 ครั้ง) กับ ด่วน 99 พี.เค.แสนขัยมวยไทยยิม (สถิติ ชก 6 ครั้ง ชนะ 5 ครั้ง แพ้ 1 ครั้ง)
ผลการพิจารณารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ เสือภูมิ ตี๋น้อยคชิน ฉายา "เด็กมีของ" ดีกรีนักมวยไทยดาวรุ่งดีเด่น (ชาย) ปี 2568 จากการกีฬาแห่งประเทศไทย งานวันมวยไทย, แชมป์ประเทศไทย รุ่นฟลายเวต 112 ป., แชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อย รุ่นไลต์ฟลายเวต 108 ป.
ทางด้านรางวัลมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยม ได้แก่ เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ฉายา "เดอะ ควีน" (The Queen) ดีกรีแชมป์โลก ONE Championship กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต 115 ปอนด์ ชกกติกามวยไทย จนแทบไร้คู่ต่อกร
โดยเธอเริ่มต้นเส้นทางนักสู้ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ โดยมีคุณพ่อสร้างยิมที่บ้านให้ฝึกฝนจนกลายเป็นที่มาของตำนาน "เด็กหญิงผู้ชนะเด็กชาย" เคยประชันฝีมือกับ ทรงชัยน้อย กำปั้นชายชื่อดังมาแล้ว แถมยังผ่านการปะทะกับนักชกชายมานับร้อยไฟต์
ส่วนรางวัลทีมผู้ฝึกสอนมวยไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมค่ายมวย บูมเด็กเซียน ผลงาน ส่งเสริมนักมวยในค่ายให้มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ ความประพฤติ เรียบร้อย ประสบความสำเร็จ เช่น ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน และ ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน เป็นต้น