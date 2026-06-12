AMAZING THAILAND FESTIVAL TOYOTA SATTAHIP TRIATHLON 2026 PRESENTED BY MAMA จัดแข่งตามกำหนดเดิม ปรับรูปแบบและพิธีการเพื่อถวายความอาลัย

นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ในฐานะผู้อำนวยการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยว รายการ AMAZING THAILAND RACE FESTIVAL TOYOTA SATTAHIP TRIATHLON 2026 PRESENTED BY MAMA ยืนยันการแข่งขันรายการนี้ ซึ่งมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2569 จะไม่มีการเลื่อนหรือยกเลิก แต่จะปรับเปลี่ยนพิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสม สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569
นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันฯ ซึ่งเป็นหัวเรือหลักในการจัดงานครั้งนี้ เปิดเผยภายหลังสำนักพระราชวังมีประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการไตรกีฬา ซึ่งเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่พระองค์ท่านทรงโปรด และทรงเข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยย่อมส่งผลกระทบต่อจิตใจของนักกีฬาไทยและนักไตรกีฬา รวมถึงผู้จัดเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้เข้าแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากได้ทำการจองที่พักและเดินทางถึงพื้นที่อำเภอสัตหีบ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดชลบุรีแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้มีการประชุมด่วน ในวันที่ 12 มิ.ย. เวลา 08:00 น. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ดำเนินการจัดการแข่งขันต่อไปตามกำหนดการเดิม ในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2569 ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมถึงการดำเนินการถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. เวลา 06:00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีการลดกิจกรรมรื่นเริง ในช่วงการจัดงาน และจะปรับรูปแบบของพิธีการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมที่สุด อีกทั้งจะมีการร่วมแสดงความอาลัยด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที ก่อนเริ่มการแข่งขัน พร้อมทั้งแสดงภาพถวายความอาลัยผ่านจอภาพ (LED) ภายในบริเวณงาน นอกจากนี้ จะให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน แต่งกายด้วยชุดสีดำเพื่อเป็นการไว้ทุกข์และร่วมไว้อาลัยอย่างพร้อมเพรียงกันตามประกาศของสำนักพระราชวัง
อนึ่ง ผู้จัดฯ ขอความร่วมมือให้นักกีฬาทุกท่านศึกษารายละเอียดกติกาการแข่งขันโดยละเอียด โดยสามารถดาวน์โหลดกติกาการแข่งขันได้ที่ https://bit.ly/4upZeNS