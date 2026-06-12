"เอ็นโด" เจ็บข้อเท้า ถอนตัวลุยบอลโลก-อำลาทีมชาติ

วาตารุ เอ็นโด กัปตันทีม ญี่ปุ่น ประกาศอำลาทีมชาติเพียง 3 วัน ก่อนเปิดสนาม ฟุตบอลโลก 2026 พบ เนเธอร์แลนด์ส (15 มิ.ย.)
เอ็นโด วัย 33 ปี บาดเจ็บข้อเท้าระหว่างเกมพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ พบ ซันเดอร์แลนด์ เดือนกุมภาพันธ์ ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด และเพิ่งกลับมาเป็นสำรองเกมปิดฤดูกาล 2025-26 พบ เบรนท์ฟอร์ด เดือนพฤษภาคม
นับเป็นข่าวช็อกของแฟนๆ "ซามูไร บลู" หลัง กองกลางสังกัด ลิเวอร์พูล ลงสนามแค่ 45 นาทีแรกของเกมกระชับมิตร เอาชนะ ไอซ์แลนด์ 1-0 วันที่ 31 พ.ค. แล้วถูกเปลี่ยนออก เนื่องจากเคลื่อนไหวไม่สะดวก
เอ็นโด อัพเดตความเคลื่อนไหวทาง โซเชียล มีเดีย "ตามที่ประกาศแล้ว ผมจะถอนตัวจากทีมชุดฟุตบอลโลก นับตั้งแต่เกิดการบาดเจ็บ ผมพยายามสุดความสามารถจนถึงตอนนี้ ดังนั้นผมไม่รู้สึกเสียใจเลย"
"แน่นอน มันรู้สึกเจ็บใจที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ฟุตบอลโลก ครั้งนี้ แต่ไม่มีอะไรมากกว่านั้ร ผมภูมิใจต่อแนวทางที่เราเติบโตมาด้วยกัน นับตั้งแต่ที่กาตาร์ (ปี 2022) ผมในฐานะกัปตันทีม การนำทีมชุดนี้และเปลี่ยนเป้าหมายคว้าแชมป์โลกให้เป็นสิ่งที่เราพูดได้เต็มปาก"
"ทีมชุดนี้น่าทึ่งอย่างแท้จริง ผมเชื่อมั่นเราจะฝ่าฟันอุปสรรค และแสดงให้เห็นสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อน"
"สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ ผมขอรีไทร์จากทีมชาติ ดังนั้นจากวันนี้ ผมจะคอยเชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นในฐานะแฟนบอลคนหนึ่ง ช่วงเวลา ทีมชาติญี่ปุ่น คว้าแชมป์โลกจะต้องมาถึงสักวันหนึ่งอย่างแน่นอน ขอให้เชื่อมั่นและส่งเสียงเชียร์พวกเขาพร้อมๆ กัน"
"จงรวบรวมความแข็งแกร่งของ ญี่ปุ่น เป็นหนึ่งเดียว เวลานั้นจะต้องมาถึงในทัวร์นาเมนต์นี้ ลุุยสู่ภูมิภาคอเมริกาเหนือและกลางไปด้วยกัน แสดงให้เห็นทุกอย่างที่พวกคุณมี"
เอ็นโด ติดธง 73 นัด ยิง 4 ประตู นับตั้งแต่ลงเล่นนัดแรก ปี 2015 แล้วสวมปลอกแขนหลังจบ ฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์
นอกจากนี้ ทีมของ ฮาจิเมะ โมริยาสึ ยังขาด 2 ตัวรุกคนสำคัญ คาโอรุ มิโตมะ กับ ทาคุมิ มินามิโนะ เนื่องจากอาการบาดเจ็บ