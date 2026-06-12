หมดวันพักร้อน!! "เซเนซี" ถูกเรียกลุยบอลโลก อุดแนวรับ "ฟ้าขาว"

มาร์กอส เซเนซี กองหลังป้ายแดง ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ต้องยุติวันพักร้อนที่เกาะอิบิซา หลังถูกเรียกเข้าแคมป์ทีมชาติอาร์เจนตินา ลุยศึกฟุตบอลโลก 2026 วินาทีสุดท้าย
เซเนซี ซึ่งย้ายจาก บอร์นมัธ สู่ถิ่นท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดียม อย่างเป็นทางการ แบบไม่มีค่าตัว เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (11 มิ.ย.) กำลังรอการติดต่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา จะตามสมทบพลพรรค "ฟ้าขาว" ป้องกันแชมป์หรือไม่
กระทั่ง ลิโอเนล สกาโลนี กุนซือ อาร์เจนตินา พิจารณาตัวเลือกอื่นๆ หลัง เลโอนาร์โด บาเลร์ดี กองหลัง โอลิมปิก มาร์กเซย บาดเจ็บ
เซเนซี วัย 26 ปี อยู่ระหว่างพักผ่อน ที่เกาะอิบิซา กับ เคลซี โบเวอร์ส แฟนสาวนักเตะหญิงที่เพิ่งย้ายออกจาก บอร์นมัธ
โบเวอร์ส แชร์คลิปวิดีโอทราบข่าวการเรียกตัวฉุกเฉิน ขณะทั้งคู่กำลังบรรยายว่ากำลังจะไปรับประทานอาหารมื้อเย็น ตอน เซเนซี รับสายจากแคมป์ทีมชาติ
โบเวอร์ส กล่าวขณะ เซเนซี กำลังคุยโทรศัพท์ "เราเพิ่งกลับมาจาก ไมอามี และมาถึงที่อิบิซาเพื่อพักร้อน"
"ตลอดเวลา เราไม่เคยได้หยุดพักเลย เราทราบว่าเซ็นเตอร์แบ็กคนหนึ่งบาดเจ็บ เราไม่ได้มีความสุขอย่างเต็มที่ คุณรู้ความหมายใช่ไหม"
"ตอนนี้ มาร์กอส เพิ่งถูกเรียกตัว เขาถูกเรียกไปเล่นฟุตบอลโลก คุณล้อเล่นหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่เรารอคอยมาตลอด ทุกวันเขาคิดแต่เรื่องนี้"
🚨☎️ The moment when Marcos Senesi got a call from Lionel Scaloni.
What a video. pic.twitter.com/OJZhg1WPn9— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 11, 2026