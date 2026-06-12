“แพรกษา” ก้าวสู่ศูนย์กลางการศึกษาและกีฬาแห่งภาคตะวันออก เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่ “แพรกษาวิชาการ” ครั้งที่ 31 รองรับ 9 จังหวัดภาคตะวันออก พร้อมต่อยอดเจ้าภาพกีฬานักเรียนท้องถิ่น ปี 2570
สมุทรปราการ – เทศบาลตำบลแพรกษา เปิดเวทีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 “แพรกษาวิชาการ” อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และสื่อมวลชนจากทั่วภูมิภาคเข้าร่วมอย่างคับคั่ง พร้อมประกาศความพร้อมเต็มรูปแบบในการต้อนรับคณะผู้เข้าแข่งขันจาก 9 จังหวัดภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2569 ภายใต้แนวคิด “ท้องถิ่นสร้างคน เยาวชนเก่งดี เวทีพหุปัญญา”
นางพรเพ็ญ กลิ่นกำธรกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา กล่าวว่า เทศบาลตำบลแพรกษาได้รับความไว้วางใจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 31 ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลแพรกษาได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดการแข่งขัน ที่พัก การจราจร การรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างครบถ้วน เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนจากภาคตะวันออก
ด้าน นายอัครวัฒน์ อัศวเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประธานในพิธี เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรปราการมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ บุคลากร และศักยภาพในการรองรับกิจกรรมขนาดใหญ่ระดับภูมิภาค ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พร้อมยกย่องเทศบาลตำบลแพรกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานครั้งนี้ จนกลายเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะแห่งอนาคตของเยาวชนภาคตะวันออก
ขณะที่ อดีต สส.ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา เปิดเผยถึงภาพรวมการจัดงานว่า การแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ โดยมีการกระจายสนามแข่งขันและจัดเตรียมสถานที่รองรับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับความสะดวก และประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งเทศบาลตำบลแพรกษาเป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ
นายเฉลิม ประสาททอง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วจังหวัดและทั่วภาคตะวันออก ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาท้องถิ่นและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพสอดรับกับความต้องการของประเทศในอนาคต
ด้าน นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ยืนยันความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการจราจร และการดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงการจัดการแข่งขัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานจากทุกจังหวัดที่เดินทางมายังจังหวัดสมุทรปราการ
ขณะที่ นางพรเพ็ญ กลิ่นกำธรกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา เปิดเผยรายละเอียดเชิงปฏิบัติว่า การแข่งขันครั้งนี้มีการแข่งขันหลัก 34 ประเภท ขยายผลเป็น 108 รายการแข่งขัน ครอบคลุมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพ ศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม และเทคโนโลยี โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกกว่า 64 แห่ง ส่งตัวแทนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษและเวทีสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบตลอดการจัดงาน
อีกหนึ่งสีสันสำคัญของงานแถลงข่าว คือการแสดงพิเศษจาก “น้องเนย” ณัฏฐธิดา รื่นนุสาน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ แชมป์รายการชิงช้าสวรรค์ ประจำปี 2569 และ “น้องปิ่น” สุธิวาภรณ์ น้อยอิ่ม นักเรียนโรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา นำทีมผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายจากเวทีเดียวกัน ซึ่งร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจแก่เยาวชนผ่านบทเพลงและประสบการณ์แห่งความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
นอกจากการเป็นเจ้าภาพ “แพรกษาวิชาการ” ในปีนี้แล้ว จังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลตำบลแพรกษา ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 41 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 ตุลาคม 2569 นับเป็นอีกหนึ่งมหกรรมสำคัญที่ตอกย้ำศักยภาพของเทศบาลตำบลแพรกษาและจังหวัดสมุทรปราการในการรองรับกิจกรรมขนาดใหญ่ระดับภูมิภาค
การได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพมหกรรมด้านการศึกษาและกีฬาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเทศบาลตำบลแพรกษาในทุกมิติ ทั้งด้านการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเยาวชน ภายใต้นโยบาย “การศึกษา ต้องมาก่อน” จนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบด้านการศึกษาและกีฬาแห่งภาคตะวันออก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนของจังหวัดสมุทรปราการสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเยาวชนของประเทศในอนาคตต่อไป
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