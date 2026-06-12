“หมิว-ไตเติ้ล-เจน” แรงไม่หยุด เข้ารอบตัดเชือกแบดมินตันออสเตรเลีย

“หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก ผ่านเข้ารอบตัดเชือก ศึกออสเตรเลียน แบดมินตัน โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 หลังเอาชนะ หวง ยู่ซุน มือ 34 ของโลก จากไต้หวัน 2-0 เกม 21-15, 21-15
รอบต่อไป “หมิว” ที่เป็นมือวางอันดับ 2 ของรายการ จะดวลกับ โนโซมิ โอกูฮาระ มือ 12 ของโลก จากญี่ปุ่น โดยจะแข่งขันกันในวันเสาร์ ที่ 13 มิ.ย.นี้
ด้านประเภทคู่ผสม “ไตเติ้ล" รุษฐนภัค อูปทอง กับ "เจน" เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 13 ของโลก ฟอร์มแรงเช่นกัน บดชนะ ชาน ยิงชัค กับ อึ้ง ซื่อเหยา คู่มือ 45 ของโลก จากฮ่องกง 2-0 เกม 21-15, 21-19 เข้ารอบตัดเชือกไปพบกับ โกะ ซินหวา กับ เฉิน ฟาง ฮุย คู่มือ 7 ของโลก จากจีน