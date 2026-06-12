xs
xsm
sm
md
lg

โพลชี้เทรนด์คนไทยมองบอลโลก 2026 ยกอักกฤษเบอร์ 1 ในใจ ฝรั่งเศสแชมป์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เคบียู สปอร์ต โพล ชี้แฟนกีฬาชาวไทยส่วนใหญ่ยกทัพนักเตะตราไก่ ฝรั่งเศสจะกลับมาผงาดทวงคืนความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 ส่วนทีมที่เชียร์และติดตามมากที่สุดยกใหนักเตะสิงโตคำรามอังกฤษ

จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ระหว่าง วันที่ 11 มิถุนายน -19 กรกฎาคม 2569 ซึ่งในการแข่งขันรายการนี้เป็นหนึ่งในปรากฎการณ์ที่คนไทยให้ความสนใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นและของประชาชน KBU SPORT POLL มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง“ปรากฎการณ์ฟุตบอลโลก 2026 กับ สังคมไทย”

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2569 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปซี่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,158 คน แบ่งเป็นเพศชาย 702 คนคิดเป็นร้อยละ 60.63 เพศหญิง 327 คนคิดเป็นร้อยละ 28.24 และ LGBTQIA+ 129 คนคิดเป็นร้อยละ 11.13 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า

ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.05 สนใจ รองลงมา ร้อยละ 12.30 ยังไม่ตัดสินใจ แล้วแต่โอกาส และร้อยละ 6.65 ไม่สนใจ

​ช่องทางที่จะติดตาม ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.20 สื่อสังคมออนไลน์ รองลงมา ร้อยละ 11.03 โทรทัศน์, ร้อยละ 7.00 วิทยุกระจายเสียง, ร้อยละ 4.11 หนังสือพิมพ์ และอื่นๆร้อยละ 2.66

​ทีมที่สนใจจะติดตามเชียร์ ​อันดับ 1 ร้อยละ 89.50 อังกฤษ, อันดับ 2 ร้อยละ 86.61 ฝรั่งเศส, ​อันดับ 3 ร้อยละ 82.30 สเปน, อันดับ 4 ร้อยละ 78.55 ญี่ปุ่น, ​อันดับ 5 ร้อยละ 75.92 บราซิล, ​อันดับ 6 ร้อยละ 70.10 เยอรมนี, ​อันดับ 7 ร้อยละ 68.32 อาร์เจนติน่า, ​อันดับ 8 ร้อยละ 64.00 เนเธอร์แลนด์, ​อันดับ 9 ร้อยละ 63.90 โปรตุเกส, ​อันดับ 10 ร้อยละ 62.42 เกาหลีใต้

​ ทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์ อันดับ 1 ร้อยละ 89.10 ฝรั่งเศส, ​อันดับ 2 ร้อยละ 84.15 สเปน, ​อันดับ 3 ร้อยละ 81.90 อังกฤษ, ​อันดับ 4 ร้อยละ 78.85 อาร์เจนติน่า, ​อันดับ 5 ร้อยละ 75.22 บราซิล​, ​อันดับ 6 ร้อยละ 72.35 เยอรมนี, ​อันดับ 7 ร้อยละ 68.88 ญี่ปุ่น, ​อันดับ 9 ร้อยละ 65.00 โปรตุเกส, ​อันดับ 10 ร้อยละ 62.66 เนเธอร์แลนด์

ปรากฎการณ์ฟุตบอลโลกกับปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสังคมไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 28.16 ปัญหาการพนัน รองลงมา ร้อยละ 24.55 ปัญหาสุขภาพ/ขาดการพักผ่อน, ร้อยละ 18.09 ปัญหาความเครียดและวิตกกังวล, ร้อยละ 16.82 ปัญหาคดีอาชญกรรม, ร้อยละ 10.00 ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่การงาน/การเรียน และอื่นๆร้อยละ 2.38

​ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยฟุตบอลโลกเป็นหนึ่งในเกมกีฬามหาชนที่ทั่วโลกตลอดจนแฟนกีฬาชาวไทยต่างให้ความสนใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันหากมองไปที่ศักยภาพของ 48 ชาติที่เข้าร่วมทำศึกในครั้งนี้ในการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างหรือแฟนกีฬาส่วนใหญ่คาดว่านักเตะตราไก่ฝรั่งเศสจะกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์อีกสมัย และเหนือสิ่งอื่นใดยังชี้ว่าทีมสิงโตคำรามอังกฤษเป็นทีมในดวงใจที่คอลูกหนังขาวไทยจะติดตามเชียร์มากที่สุด

อย่างไรก็ตามในการแข่งขันฟุตบอลโลกทุกครั้งที่ผ่านมาหากพิจารณาถึงปรากฎการณ์ต่างๆโดยเฉพาะมิติของปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนทั่วไปก็จะสอดคล้องกับผลการสำรวจในครั้งนี้ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญหาการพนันเป็นปัญหาลำดับต้นๆที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบพึงตระหนักในการป้องกันและแก้ไข
โพลชี้เทรนด์คนไทยมองบอลโลก 2026 ยกอักกฤษเบอร์ 1 ในใจ ฝรั่งเศสแชมป์
โพลชี้เทรนด์คนไทยมองบอลโลก 2026 ยกอักกฤษเบอร์ 1 ในใจ ฝรั่งเศสแชมป์
โพลชี้เทรนด์คนไทยมองบอลโลก 2026 ยกอักกฤษเบอร์ 1 ในใจ ฝรั่งเศสแชมป์
โพลชี้เทรนด์คนไทยมองบอลโลก 2026 ยกอักกฤษเบอร์ 1 ในใจ ฝรั่งเศสแชมป์