โพลชี้เทรนด์คนไทยมองบอลโลก 2026 ยกอักกฤษเบอร์ 1 ในใจ ฝรั่งเศสแชมป์

เคบียู สปอร์ต โพล ชี้แฟนกีฬาชาวไทยส่วนใหญ่ยกทัพนักเตะตราไก่ ฝรั่งเศสจะกลับมาผงาดทวงคืนความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 ส่วนทีมที่เชียร์และติดตามมากที่สุดยกใหนักเตะสิงโตคำรามอังกฤษ
จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ระหว่าง วันที่ 11 มิถุนายน -19 กรกฎาคม 2569 ซึ่งในการแข่งขันรายการนี้เป็นหนึ่งในปรากฎการณ์ที่คนไทยให้ความสนใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นและของประชาชน KBU SPORT POLL มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง“ปรากฎการณ์ฟุตบอลโลก 2026 กับ สังคมไทย”
สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2569 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปซี่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,158 คน แบ่งเป็นเพศชาย 702 คนคิดเป็นร้อยละ 60.63 เพศหญิง 327 คนคิดเป็นร้อยละ 28.24 และ LGBTQIA+ 129 คนคิดเป็นร้อยละ 11.13 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า
ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.05 สนใจ รองลงมา ร้อยละ 12.30 ยังไม่ตัดสินใจ แล้วแต่โอกาส และร้อยละ 6.65 ไม่สนใจ
ช่องทางที่จะติดตาม ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.20 สื่อสังคมออนไลน์ รองลงมา ร้อยละ 11.03 โทรทัศน์, ร้อยละ 7.00 วิทยุกระจายเสียง, ร้อยละ 4.11 หนังสือพิมพ์ และอื่นๆร้อยละ 2.66
ทีมที่สนใจจะติดตามเชียร์ อันดับ 1 ร้อยละ 89.50 อังกฤษ, อันดับ 2 ร้อยละ 86.61 ฝรั่งเศส, อันดับ 3 ร้อยละ 82.30 สเปน, อันดับ 4 ร้อยละ 78.55 ญี่ปุ่น, อันดับ 5 ร้อยละ 75.92 บราซิล, อันดับ 6 ร้อยละ 70.10 เยอรมนี, อันดับ 7 ร้อยละ 68.32 อาร์เจนติน่า, อันดับ 8 ร้อยละ 64.00 เนเธอร์แลนด์, อันดับ 9 ร้อยละ 63.90 โปรตุเกส, อันดับ 10 ร้อยละ 62.42 เกาหลีใต้
ทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์ อันดับ 1 ร้อยละ 89.10 ฝรั่งเศส, อันดับ 2 ร้อยละ 84.15 สเปน, อันดับ 3 ร้อยละ 81.90 อังกฤษ, อันดับ 4 ร้อยละ 78.85 อาร์เจนติน่า, อันดับ 5 ร้อยละ 75.22 บราซิล, อันดับ 6 ร้อยละ 72.35 เยอรมนี, อันดับ 7 ร้อยละ 68.88 ญี่ปุ่น, อันดับ 9 ร้อยละ 65.00 โปรตุเกส, อันดับ 10 ร้อยละ 62.66 เนเธอร์แลนด์
ปรากฎการณ์ฟุตบอลโลกกับปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสังคมไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 28.16 ปัญหาการพนัน รองลงมา ร้อยละ 24.55 ปัญหาสุขภาพ/ขาดการพักผ่อน, ร้อยละ 18.09 ปัญหาความเครียดและวิตกกังวล, ร้อยละ 16.82 ปัญหาคดีอาชญกรรม, ร้อยละ 10.00 ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่การงาน/การเรียน และอื่นๆร้อยละ 2.38
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยฟุตบอลโลกเป็นหนึ่งในเกมกีฬามหาชนที่ทั่วโลกตลอดจนแฟนกีฬาชาวไทยต่างให้ความสนใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันหากมองไปที่ศักยภาพของ 48 ชาติที่เข้าร่วมทำศึกในครั้งนี้ในการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างหรือแฟนกีฬาส่วนใหญ่คาดว่านักเตะตราไก่ฝรั่งเศสจะกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์อีกสมัย และเหนือสิ่งอื่นใดยังชี้ว่าทีมสิงโตคำรามอังกฤษเป็นทีมในดวงใจที่คอลูกหนังขาวไทยจะติดตามเชียร์มากที่สุด
อย่างไรก็ตามในการแข่งขันฟุตบอลโลกทุกครั้งที่ผ่านมาหากพิจารณาถึงปรากฎการณ์ต่างๆโดยเฉพาะมิติของปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและวิถีชีวิตของผู้คนทั่วไปก็จะสอดคล้องกับผลการสำรวจในครั้งนี้ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญหาการพนันเป็นปัญหาลำดับต้นๆที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบพึงตระหนักในการป้องกันและแก้ไข