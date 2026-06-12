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รู้จัก แคริว่า (CARIVA) กับนวัตกรรม Medical AI ช่วยคนไทยสุขภาพดี พลิกเกมสาธารณสุข ยกระดับโรงพยาบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด
ปฏิเสธไม่ได้ว่าความแออัดและบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาพัก คือภาพจำที่คุ้นตาของ โรงพยาบาลแทบจะทุกแห่งในไทย ทว่าวิกฤตนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นความท้าทายที่ระบบ สาธารณสุขทั่วโลกกำลังเผชิญ

งานวิจัยที่เผยแพร่ใน Annals of Internal Medicine ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก American Medical Association (AMA) ระบุว่า แพทย์ในงานผู้ป่วยนอกใช้เวลาเพียง 27% ของวันทำงานกับการดูแลผู้ป่วยโดยตรง ขณะที่ใช้เวลาประมาณ 49% กับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และงานเอกสาร

หรือกล่าวให้เข้าใจง่ายขึ้น คือ ทุก ๆ 1 ชั่วโมงที่แพทย์ใช้เวลากับผู้ป่วยโดยตรง อาจใช้เวลาอีกเกือบ 2 ชั่วโมงที่ต้องใช้ กับการลงข้อมูลในระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (HER) และงานเอกสาร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า “ภาระงานหลังบ้าน” เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ลดทอนเวลาของบุคลากรทางการแพทย์

"ปัญหาใหญ่ของระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน ไม่ได้มีแค่ภาวะขาดแคลนบุคลากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาระงานเอกสาร จำนวนมากที่ดึงเวลาแพทย์ไปจากผู้ป่วย บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด หรือแคริว่า (Cariva) ผู้เชี่ยวชาญใน การพัฒนาดิจิทัลโซลูชันด้านเฮลท์แคร์ และมีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จึงอยากนำ เทคโนโลยีเข้ามาเป็นผู้ช่วยจัดการงานที่ซ้ำซ้อนและลดข้อผิดพลาด เพื่อคืนเวลาให้แพทย์สามารถกลับมาดูแลผู้ป่วยได้ อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง" — นายณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความเห็น

บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด (CARIVA) และ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) เล็งเห็น ความจำเป็นเร่งด่วนในการอุดช่องโหว่เชิงโครงสร้างของระบบสาธารณสุขไทย จึงนำเทคโนโลยี AI เข้ามาปลดล็อก ศักยภาพและพลิกโฉมระบบโรงพยาบาลด้วย 4 นวัตกรรมหลัก ซึ่งจะช่วยยกระดับสาธารณสุขไทยสู่การเป็น Smart Hospital อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งคืนเวลาให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1. MOR-ASR: นวัตกรรมเปลี่ยนเสียงพูดเป็นเวชระเบียน

บุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องคอยก้มหน้าพิมพ์คอมพิวเตอร์ระหว่างซักประวัติอีกต่อไป เพราะนวัตกรรม 'MOR-ASR' จะเข้ามาช่วยรับฟังและจดบันทึกให้อัตโนมัติ ความพิเศษของ MOR-ASR คือไม่ได้เป็นแค่โปรแกรมพิมพ์ตามคำ บอกทั่วไป แต่เป็นผู้ช่วย AI ที่เข้าใจคำศัพท์เฉพาะทางแพทย์อย่างลึกซึ้ง และที่สำคัญคือถูกออกแบบมาเพื่อบุคลากร ทางการแพทย์ในไทยโดยเฉพาะ ระบบจึงสามารถประมวลผลการพูดสลับไทยคำอังกฤษคำ (Code-switching) รวมถึงจับสำเนียงภาษาอังกฤษแบบคนไทยได้อย่างแม่นยำ

ตัวระบบออกแบบมาให้ตอบโจทย์การทำงาน 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ OPD Clinical Record Form สำหรับแผนกผู้ป่วย นอก ซึ่งแพทย์สามารถบันทึกเสียงไปพร้อมกับการซักประวัติผู้ป่วย หรือเลือกบันทึกเพื่อสรุปข้อมูลหลังการตรวจ เสร็จสิ้น, IPD SOAP Form สำหรับแผนกผู้ป่วยใน ซึ่งระบบจะช่วยจัดการบันทึกอาการ ผลการตรวจร่างกาย ตลอดจนแผนการรักษา และ Nurse note สำหรับการบันทึกทางการพยาบาล ช่วยให้ทีมแพทย์และพยาบาลจัดการ เอกสารและดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับการใช้งานในแผนกผู้ป่วยใน เมื่อแพทย์ระบุเพียงคำสำคัญไม่ว่าจะเป็นเพียงการพูดตัวย่อ ระบบ AI จะเข้ามา ประมวลผลต่อโดยอัตโนมัติ ทั้งการขยายความและจัดเรียงเนื้อหาตามมาตรฐานสากล (JCI) พร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ เวชระเบียนของโรงพยาบาล ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ ผลจากการใช้งานจริงในโรงพยาบาลชั้นนำอย่างโรงพยาบาลใน เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ พบว่านวัตกรรมนี้ช่วยลดภาระงานเอกสารได้ถึง 50%

2. AI-Translators: ทลายกำแพงภาษา ลดความเสี่ยงทางคลินิก

เมื่อไทยเดินหน้าสู่การเป็น Medical Hub ระดับโลก โรงพยาบาลหลายแห่งจึงมีการให้บริการผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทว่าอุปสรรคทางภาษาไม่ได้เป็นเพียงปัญหาด้านการสื่อสารเท่านั้น แต่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กำแพงทางภาษาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยและชีวิตของผู้ป่วย

แคริว่า จึงได้พัฒนาระบบ 'AI-Translator' ซึ่งเป็นระบบแปลภาษาทางการแพทย์แบบเรียลไทม์ที่รองรับได้มากกว่า 27 ภาษา (รวมถึงภาษาที่ซับซ้อนอย่าง โปแลนด์ ตุรกี หรือจีนกวางตุ้ง) จุดเด่นที่แตกต่างจากแอปพลิเคชัน แปลภาษาทั่วไปคือ การแสดงผลแบบคู่ขนาน (Dual Transcripts) โดยระบบจะแสดงคำแปลควบคู่กับภาษาอังกฤษ เสมอ เพื่อให้แพทย์สามารถตรวจทานความถูกต้องได้ทันทีและป้องกันความคลาดเคลื่อนทางการสื่อสาร

นอกจากนี้ ระบบยังทำงานภายใต้หลักการยึดถือความเป็นส่วนตัวสูงสุด (Privacy-First) โดยจะไม่มีการเก็บบันทึก ข้อมูลการสนทนาใด ๆ โรงพยาบาลจึงสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมาย PDPA อย่างสมบูรณ์

3. Helix Star: ถอดรหัสพันธุกรรม สกัดกั้นภัยเงียบจากอาการแพ้ยา

"อาการผื่นแพ้ยารุนแรง" หรือ Severe drug allergy คือความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจแฝงอยู่ในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ ตัว ปัจจุบันพบว่าคนไทยกว่า 9.7 ล้านคนมีรหัสพันธุกรรมของยีน HLA-B ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ โดยหากเกิด อาการดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดผื่นผิวหนัง ตุ่มน้ำพอง ผิวหนังหลุดลอก หากเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรง จะทำให้เกิดอวัยวะภายในล้มเหลว หรือเสียชีวิตได้

แคริว่า จึงได้พัฒนา 'Genomics (Helix Star)' นวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรรมแบบสายยาว หรือ Long-Read Sequencing มาใช้ในการถอดรหัสพันธุกรรมได้อย่างแม่นยำ โดยจุดเด่นอยู่ที่การเจาะเลือดเพียงครั้ง เดียวแต่สามารถประเมินความเสี่ยงการแพ้ยาได้ครอบคลุมถึง 15 ชนิดใน 6 กลุ่มยาหลัก (เช่น ยากันชัก และยา ปฏิชีวนะ) ข้อมูลพันธุกรรมเหล่านี้จะกลายเป็น "ประวัติสุขภาพ" ที่ใช้งานได้ตลอดชีวิต ช่วยให้แพทย์สามารถวางแผน การรักษาได้อย่างแม่นยำ หากมีการสั่งจ่ายยาในกลุ่มเสี่ยง ผลการตรวจดังกล่าวจะช่วยให้ทราบและหลีกเลี่ยงได้ทันที นับเป็นกลไกการป้องกันเชิงรุก (Proactive Safety) ที่ช่วยปกป้องชีวิตผู้ป่วยได้ตั้งแต่ต้นทาง

4. Medicart: รถเข็นยาอัจฉริยะ

แม้กระบวนการวินิจฉัยและสั่งยาของแพทย์จะมีความแม่นยำเพียงใด ทว่าหากเกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการ แจกจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย ย่อมส่งผลกระทบร้ายแรงตามมา 'Medicart' จึงถูกออกแบบมาในฐานะรถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ เพื่อช่วยอุดช่องโหว่และลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เร่ง รีบในหอผู้ป่วย

ระบบการทำงานของรถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะเน้นความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยพยาบาลจะต้องยืนยันตัวตนก่อนการใช้ งาน โดยการ login เข้าสู่ระบบโรงพยาบาล HIS ของตนเองก่อน และสแกนบาร์โค้ดที่ข้อมือผู้ป่วยทุกครั้ง เมื่อข้อมูล สอดคล้องกับรหัสผู้ป่วย(HN) ระบบจะปลดล็อคลิ้นชักยาโดยเฉพาะของผู้ป่วยรายนั้น นวัตกรรมนี้จึงช่วยปิดช่องโหว่ เรื่องการหยิบยาผิดหรือสลับตัวผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์แบบ อีกทั้งตัวรถยังมีน้ำหนักเบา ดูแลรักษาง่าย และมาพร้อมเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น เพื่อคงสภาพยาให้สมบูรณ์ที่สุดจนกว่าจะถึงมือผู้ป่วย

“นวัตกรรมทั้ง 4 โซลูชันของ แคริว่า ได้รับการพัฒนาจากแนวคิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุม เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการข้อมูล การประเมินความเสี่ยงระดับพันธุกรรม ไปจนถึงการปฏิบัติงานจริงที่เตียงผู้ป่วย เพื่อคืนเวลาให้บุคลากรทางการแพทย์ได้กลับไปดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและเต็มศักยภาพอีกครั้ง” - นายณรงค์ชัยให้ความเห็นเพิ่มเติม

ก้าวต่อไปสู่การเป็น Smart Hospital อย่างยั่งยืน

ภาพรวมทั้งหมดตอกย้ำให้เห็นว่า นวัตกรรมของ แคริว่า เป็นการบูรณาการระบบของโรงพยาบาลเข้า ด้วยกันตั้งแต่ ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นระดับการจัดการข้อมูล (MOR-ASR, AI-Translator) การแพทย์แม่นยำระดับ ชีวโมเลกุล (Genomics: Helix Star) ไปจนถึงหน้างานเพื่อดูแลผู้ป่วย (Medicart) ยกระดับโครงสร้างความ ปลอดภัย และตอกย้ำศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทยบนเวทีระดับโลก เพราะแก่นแท้ของการเป็น Smart Hospital ไม่ใช่การนำเทคโนโลยีมารักษาโรคแทนมนุษย์ แต่คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนให้บุคลากร ทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันอื่นๆ ของ แคริว่า ได้ที่ เว็บไซต์ www.cariva.co.th อีเมล contact@cariva.co.th เบอร์โทร 02-078-4024










ณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด
รู้จัก แคริว่า (CARIVA) กับนวัตกรรม Medical AI ช่วยคนไทยสุขภาพดี พลิกเกมสาธารณสุข ยกระดับโรงพยาบาล
รู้จัก แคริว่า (CARIVA) กับนวัตกรรม Medical AI ช่วยคนไทยสุขภาพดี พลิกเกมสาธารณสุข ยกระดับโรงพยาบาล
รู้จัก แคริว่า (CARIVA) กับนวัตกรรม Medical AI ช่วยคนไทยสุขภาพดี พลิกเกมสาธารณสุข ยกระดับโรงพยาบาล
รู้จัก แคริว่า (CARIVA) กับนวัตกรรม Medical AI ช่วยคนไทยสุขภาพดี พลิกเกมสาธารณสุข ยกระดับโรงพยาบาล
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