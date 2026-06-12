“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ยกทัพ Honda CBR Series ฟูลทีม ล่าโพเดียมต่อเนื่อง ศึก ARRC สนาม 3 แดนปลาดิบ

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” หลังจากการระเบิดผลงานในโฮมเรซ การแข่งขันสนามที่ 2 เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ประเทศไทย มอบความสุขและความภาคภูมิใจให้กับแฟนความเร็วชาวไทย ด้วยชัยชนะและโพเดียมในทุกรุ่นที่ลงทำการแข่งขัน พร้อมควบ Honda CBR Series ลุ้นทำผลงานต่างแดนเพื่อเดินหน้าคว้าแชมป์ความเร็ว รายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 ซึ่งสุดสัปดาห์นี้มีคิวลงแข่งขันกันในโปรแกรมสนามที่ 3 ประเทศญี่ปุ่น
คลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) จากการระเบิดผลงาน The Next Successer "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว ควบ Honda CBR600RR หมายเลข 31 ฝ่าอุปสรรคลองแล็ปไล่แซงคู่แข่งคว้าชัยชนะในการแข่งขันโฮมเรซ โดยเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสในการลุ้นแชมป์ประจำซีซั่นนี้เก็บไปแล้ว 69 คะแนน รั้งอันดับที่ 2 ตามผู้นำอยู่เพียง 3 คะแนนเท่านั้น ขณะที่ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ ทีมเมทหมายเลข 18 รั้งอยู่ในอันดับที่ 13 ของตารางด้วยคะแนนสะสม 16 คะแนน
คลาส เอเชีย โปรดัคชั่น 250 ซีซี (AP250) “เฟอร์”ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร บิด Honda CBR250RR หมายเลข 12 ขยับขึ้นมาเป็นขวัญใจคนล่าสุดของกองเชียร์ชาวไทย แสดงพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดในการแข่งขันสนามโฮมเรซ กดดับเบิ้ลโพเดียมด้วยการคว้าอันดับที่ 3 ในเรซแรก และอันดับที่ 2 ในเรซที่สอง รั้งท็อป 3 ของตารางคะแนนชิงแชมป์ประจำซีซั่น 62 คะแนน
คลาส เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี (ASB1000) "ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ควบ Honda CBR1000RR-R หมายเลข 41 หนึ่งเดียวของไทย ฤดูกาลนี้ต้องพบกับความท้าทายแต่ยังส่งสัญญาณการยกระดับอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกับการไล่แซงคู่แข่งผงาดขึ้นโพเดียมในโฮมเรซได้สำเร็จปลดล็อกคว้าโพเดียมอันดับ 3 เก็บคะแนนสะสมไปแล้ว 39 คะแนน รั้งอยู่ในอันดับที่ 5
ทั้งนี้ การแข่งขันรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 3 มีคิวลงซ้อมในวันศุกร์ที่ 12 ก่อนที่จะควอลิฟายเพื่อหาอันดับการออกสตาร์ตการแข่งขันและดวลความเร็วชิงชนะเลิศเรซที่1 ในวันเสาร์ที่ 13 ต่อเนื่องด้วยชิงชนะเลิศเรซที่ 2 ในวันอาทิตย์ 14 มิถุนายน 2569 ที่สนามโมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น ตามเชียร์ติดขอบจอผ่านทางถ่ายทอดสด https://www.facebook.com/AsiaRoadRacing
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