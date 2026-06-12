"โสมขาว" เก็บ 3 แต้มเปิดสนาม แซงชนะ "เชเคีย" 2-1

เกาหลีใต้ พลิกจากตามหลังเอาชนะ เชเคีย หวุดหวิด 2-1 ด้วยประตูชัยของ โอ ฮยอน กิว ตัวสำรอง นาที 80 ศึกฟุตบอลโลก 2026 เช้าวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ตามเวลาไทย
เชเคีย รูปเกมเป็นรอง โดยไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบตลอดครึ่งแรก กระทั่งนาที 59 ลาดิสลาฟ เครจ์ชี กัปตันทีม โหม่งลูกทุ่มไกลของ วลาดิเมียร์ คูฟัล แบ็กขวา ขึ้นนำ 1-0
เกาหลีใต้ ทวงคืนนาที 67 ฮวาง อิน บอม ได้บอลในเขตโทษ ดึงหลอก มาเตจ์ โควาร์ นายทวาร แล้วปั่นด้วยขวาเสียบเสาไกล ตีเสมอ 1-1
กองเชียร์ "แทกุ๊ก วอร์ริเออร์ส" ส่งเสียงเฮ ที่สนามเอสตาดิโอ กัวดาลาฮารา โดย โอ ฮยอน กิว ชาร์จลูกเปิดของ ฮวาง อิน บยอม แบบจ่อๆ แซงนำ 2-1
จบเกม "โสมขาว" ฉลองชัยชนะแมตช์เปิดสนามของตัวเองครั้งแรก ตลอดฟุตบอลโลก 4 ครั้งล่าสุด เก็บ 3 แต้ม จาก 1 นัด เท่ากับ เม็กซิโก เจ้าภาพ แต่ผลต่างลูกได้-เสียน้อยกว่า ขณะที่ เชเคีย ยังไม่มีคะแนนเช่นเดียวกับ แอฟริกาใต้