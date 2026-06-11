"สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส" พร้อมเปิดฉากชิง 1.2 แสนเหรียญฯ

เหมาไถ สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส พร้อมเปิดฉากดวลวงสวิงชิงเงินรางวัลรวม 120,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.7 ล้านบาท ที่สนามลากูน่า เนชันแนล กอล์ฟ รีสอร์ท คลับ ระยะ 6,578 หลา พาร์ 72 ประเทศสิงคโปร์ โดยปีนี้มีทัพนักกอล์ฟสาว 108 คน จาก 13 ประเทศ ลงชิงชัยระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายนนี้
ไชนา เลดีส์ โปรเฟสชั่นแนล กอล์ฟ ทัวร์ (ซีแอลพีจี) จัดการแข่งขัน สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม หลังเปิดตัวจัดครั้งแรกในปี 2023 และเป็นรายการแรกที่แข่งขันนอกประเทศจีนในปีนี้ โดยป็นการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ 54 หลุม นักกอล์ฟที่ทำผลงานใน 60 อันดับแรกและเสมอหลังจบรอบสองจะได้ผ่านเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายเพื่อตัดสินหาตำแหน่งแชมป์ในวันอาทิตย์
สำหรับผู้เล่นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้นำโดยเหล่าผู้เล่นแถวหน้าจากซีแอลพีจี ทัวร์ อย่าง ซู อิง เจ้าของ 3 แชมป์ไชนาแอลพีจีทัวร์ ซึ่งกำลังรั้งอันดับ 5 ในตารางคะแนนสะสมฤดูกาลปัจจุบัน, ซือ ยูลี่ แชมป์ทำเงินรางวัลสะสม ไชน่าแอลพีจีเอทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ปี 2025, ซุย เซียง ดีกรีแชมป์ไชนา แอลพีจีเอทัวร์ 2 รายการ และปัง รุนจือ แชมป์เก่าปีที่แล้ว
ทางด้านนักกอล์ฟสาวไทยลงชิงชัย 30 คน อาทิ กุลธิดา พราหมพันธุ์ แชมป์เทียนจิน วีเมนส์ โอเพ่น เมื่อเดือนเมษายน, กัญจน์ บรรณบดี มืออันดับ 12 ของไชนาแอลพีจี ฤดูกาลปัจจุบัน, กรกมล ศุขอารีย์ โปรสาวดาวรุ่งของทัวร์ รวมถึง เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์, ชากัณฑ์สิม คำบอน และ ดลนภา สุขโภคินวณิช