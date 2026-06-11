สาวน้อยดาวรุ่งดวงใหม่ สร้างชื่อให้ “ยิมนาสติกไทย” คว้าอันดับ 3 ครั้งแรก รายการ Women’s Artistic Gymnastics FIG (Junior) ที่สิงคโปร์

เป็นอีกหนึ่ง ความสำเร็จที่บอกให้โลกรู้ว่า “ประเทศไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก” เมื่อสาวน้อยเยาวชนไทย นักยิมนาสติกตัวแทนประเทศไทย “น้องแพน-เด็กหญิงภูภัทรา จงจิระวงศา (Pan - Pupattra Jongjeerawongsa)” ที่ชาวต่างชาติ มองว่า เป็นม้านอกสายตา สามารถคว้ารางวัลอันดับที่ 3 จากการแข่งขันยิมนาสติกในประเภทอุปกรณ์คานทรงตัว (Balance Beam) พร้อมด้วยรางวัลอันดับที่ 5 ในประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ และอีก 3 จากรายการ (ลำดับที่ 4 ประเภทฟลอร์เอกเซอร์ไซส์, ลำดับที่ 5 โต๊ะกระโดดและบาร์ต่างระดับ) รายการ 21st Singapore Gymnastics Open Championships – Women’s Artistic Gymnastics ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 25669 ที่ผ่านมา ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีทีมคู่แข่งเยาวชนทีมชาติตัวแทนทั้งหมด 22 คน ชั้นนำ อาทิ ทีมชาติสิงคโปร์ ทีมชาติเกาหลี ทีมชาติฟิลิปปินส์ ทีมชาติมองโกเลีย และตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยในนามสโมสรจินตนา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีแรงผลักดันสำคัญ คือ โค้ชเติ้ง-ชณณ สมจิตร ที่เฝ้าทุ่มเทการฝึกซ้อมให้กับน้องแพม มาอย่างเข้มข้นตลอดปีที่ผ่านมา ขณะที่ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ยังนำไปสู่การต่อยอด ด้วยการเปิดตัว “ศูนย์ฝึกซ้อมยิมนาสติก” แห่งใหม่ “โอลิมปีย ยิมนาสติก” เพื่อเตรียมปั้นเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ที่มีใจรักกีฬา ยิมนาสติก สู่การเป็นนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยในอนาคต และการแข่งขันรายการในระดับโลกอื่น ๆ ต่อไป
น้องแพน-เด็กหญิงภูภัทรา จงจิระวงศา นักกีฬายิมนาสติกเยาวชนไทย เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจ ที่สามารถคว้ารางวัลอันดับที่ 3 ได้ในรายการ 21st Singapore Gymnastics Open Championships Women’s Artistic Gymnastics FIG (Junior) ที่ประเทศสิงคโปร์ ในครั้งนี้ และมองว่า ตัวเองในฐานะตัวแทน สโมสรจินตนา หนึ่งเดียวของประเทศไทย ได้ทำอย่างเต็มความสามารถแล้ว “ถึงแม้จะเป็นเหรียญทองแดง อันดับที่ 3 ประเภทอุปกรณ์คานทรงตัว (Balance Beam) แต่หนูก็ภูมิใจอย่างมาก ท่ามกลางคู่แข่งจาก ทั้งหมด 22 คน ซึ่งแต่ละคนล้วนเป็นทีมชาติที่จะไปแข่งชิงแชมป์เอเชียในปลายเดือนมิถุนายนทั้งหมด และหลังจากนี้ หนูก็จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ในช่วงปลายปีนี้ รวมถึงหนูยังมีความฝันด้วยว่า อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติให้ได้ในอนาคตค่ะ”
ขณะที่ทางด้าน โค้ชเติ้ง-ชณณ สมจิตร ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน กล่าวเสริมว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ น้องแพนได้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ สมกับการทุ่มเท และฝึกซ้อมมาอย่างหนัก ตลอดปีที่ผ่านมา “จริงๆแล้วแพนไม่ได้เข้าแข่งขันมานานร่วม 7-8 เดือนแล้วเนื่องจากอาการบาดเจ็บ รายการที่พึ่งได้เข้าร่วมการแข่งขันล่าสุดก็คือการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ เมื่อเดือนที่ผ่านมาและสามารถคว้า 3 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงินให้จังหวัดกรุงเทพมหานครได้ ส่วนการแข่งขันที่สิงคโปร์ ครั้งล่าสุด น้องแพน ก็สามารถทำได้ดี เกินความคาดหมาย จากที่ตั้งเป้าไว้ว่า แค่ติดอันดับท็อป 8 แค่นั้น แต่ด้วยความสามารถ และการทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักของน้อง ทำให้น้องคว้ารางวัลมาให้กับประเทศไทยถึง 5 รางวัล ด้วยกัน ประกอบด้วย รางวัลอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทอุปกรณ์คานทรงตัว (Balance Beam) รวมถึง รางวัลอันดับ 4 หรือรางวัลชมเชย ประเภท Floor Exercise และรางวัลอันดับ ที่ 5 รางวัลชมเชย อีก 3 รางวัล ทั้งประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ บาร์ต่างระดับ และโต๊ะกระโดด”
“ทั้งหมดนี้ ผมมองว่า น้องแพน มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นอย่างมาก และหลังจากนี้ ผมเองก็วางแผนฝึกซ้อมให้น้องมากขึ้น รวมถึง เสริมสร้างสกิล สำหรับท่ายิมนาสติก ที่มีความยากมากขึ้น สำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกชิงแชมป์ประเทศไทย ในช่วงปลายปีนี้ เป็นเสมือนการสะสมประสบการณ์ ของน้องแพน เพื่อไปร่วมการแข่งขันในเวทีระดับโลกครั้งต่อๆ ไป” โค้ชเติ้ง กล่าว
กระนั้นก็ตาม จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น ล่าสุด โค้ชเติ้ง ได้ประกาศเปิดตัวโรงเรียนกีฬายิมนาสติก “Olympia Gymnastics Thailand” เพื่อเตรียมสร้างเยาวชนรุ่น พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กไทย ได้ก้าวไปสู่ความฝันของการเป็นนักกีฬายิมนาสติกในอนาคต “ส่วนหนึ่งของการเปิดโรงเรียนกีฬาฯ นี้ เกิดจากแพชชั่นของตัวผมที่ฝันอยากจะมี ยิมของตัวเอง ขณะเดียวกัน พาร์ทเนอร์ ที่ร่วมลงทุน ได้เห็นถึงความสำคัญของกีฬายิมนาสติกและอยากสร้างความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ ในแบบที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ รวมถึงตัวของผมเอง ก็มีประสบการณ์การสอนด้านยิมนาสติกในต่างประเทศมา เลยอยากนำความรู้ที่ได้เหล่านั้น มาปรับใช้กับเด็กๆ ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เป็นนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย และเป็นตัวแทนของประเทศไทย ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับโลก อาทิ โอลิมปิก และเวทีการแข่งขันระดับโลก อื่นๆ ต่อไป ”
สำหรับ โรงเรียนกีฬายิมนาสติก “Olympia Gymnastics Thailand” โค้ชเติ้ง กล่าวว่า มีการสอนด้านกีฬายิมนาสติก ให้กับเยาวชน ตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป หรือ ระดับอนุบาล โดยแบ่งเป็น “คินเดอร์ ยิม” (Kinder Gym) ที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 3-4 ขวบ เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างและการพัฒนาทางร่างกาย หรือจะเป็น “รีครีเอชั่นนัล ยิมนาสติก” (Recreational Gymnastics) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป ซึ่งจะเป็นรูปแบบการเรียนยิมนาสติกที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างความมั่นใจ และความสนุกสนาน คลาส Gymnastics for Dance and Cheer ยิมนาสติกสำหรับผู้เรียนที่ต้องการนำสกิลทางด้านยิมนาสติกไปใช้ประกอบกับการเต้น
อีกทั้งเรายังมีแพลนที่จะเปิดสตูดิโอเต้น Hiphop, locking, Jazz และ Cheer dance อีกด้วย โดยเรามีเป้าหมายที่จะสร้างนักกีฬายิมนาสติกรุ่นใหม่ เพื่อสร้างนักกีฬาตัวจริงขึ้นมา พร้อมๆ กับการเสริมทัพนักกีฬาที่มีคุณภาพให้กับทีมชาติไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต” โค้ชเติ้ง กล่าว
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร : 081-755-3308 , 081-323-2235 หรือ Line id : https://line.me/R/ti/p/@165aiodq