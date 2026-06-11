“หมิว-ไตเติ้ล-เจน” ทะยานรอบก่อนรองฯขนไก่ออสเตรเลียนโอเพ่น

“หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ศึก ออสเตรเลียน แบดมินตัน โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ที่ออสเตรเลีย หลังเก็บชัยชนะเหนือ ธันยา เหมันต์ มือ 27 ของโลก จากอินเดีย 2-0 เกม 21-12, 21-15 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ วันศุกร์ ที่ 12 มิ.ย.นี้ “หมิว” จะเข้าไปพบกับ ฮวง ยู่ซุน มือ 34 ของโลก จากไต้หวัน
ด้านประเภทคู่ผสม “ไตเติ้ล" รุษฐนภัค อูปทอง กับ "เจน" เฌอย์ณิชา สุดใจประภารัตน์ คู่มือ 13 ของโลก เอาชนะ จิมมี่ หว่อง กับ เฉิง ซูหยิน คู่มือ 151 ของโลก จากมาเลเซีย 2-1 เกม 21-15, 15-21 และ 22-20 ผ่านเข้ารอบ 8 คู่สุดท้ายไปพบกับ ชาน ยิงชัค กับ อึ้ง ซื่อเหยา คู่มือ 45 ของโลก จากฮ่องกง
ประเภทชายคู่ "พี" พีรัชชัย สุขพันธ์ กับ “โอโม่” พรรคพล ธีระรัตน์สกุล คู่มือ 46 ของโลก พ่ายให้กับ คัง มินฮุ๊ก กับ คี ดองจู คู่มือ 17 ของโลก จากเกาหลีใต้ 0-2 เกม 15-21, 12-21 จอดป้ายรอบ 16 คู่ เช่นกันกับ ต้นคิด แซ่เฮ้ง กับ ต้นรัก แซ่เฮ้ง คู่มือ 113 ของโลก ก็พ่ายให้กับ หยาง โปซวน กับ หวู หลิงฟาง คู่มือ 19 ของโลก จากไต้หวัน 0-2 เกม 11-21, 10-21 ตกรอบ 16 คู่