ซีนิคมาราธอน ฉลองครบรอบ 10 ปี สุดยิ่งใหญ่ สนามจันทบุรีประสบความสำเร็จงดงาม นักวิ่งพิชิตเนินนางพญา

บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ได้จัดการแข่งขัน ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนจันทบุรี 2026 ณ ชายหาดคุ้งวิมาน อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ซีนิคมาราธอนก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 อย่างสง่างาม พร้อมมอบประสบการณ์งานวิ่งมาตรฐานโลกให้กับนักวิ่งทั่วประเทศอีกครั้ง
ทศวรรษแห่งแรงบันดาลใจ - ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ซีนิคมาราธอนยืนหยัดในแนวคิด "งานวิ่งวิวสวย บนเส้นทาง Scenic Route" สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งทั่วประเทศผ่านสนามแข่งขันที่คัดสรรเส้นทางที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ ทั้งชายหาด ภูเขา และเส้นทางธรรมชาติที่งดงามในแต่ละภูมิภาค ควบคู่กับมาตรฐานการจัดงานระดับสากลตามเกณฑ์ของ World Athletics และตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซีนิคมาราธอนได้มอบเงินสนับสนุนคืนสู่ชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาลในพื้นที่รวมกว่า 2 ล้านบาท
คุณอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด และผู้อำนวยการการแข่งขัน กล่าวว่า "10 ปีของซีนิคมาราธอนคือการพิสูจน์ว่าการวิ่งสามารถเป็นมากกว่าการแข่งขัน ทุกสนามถูกออกแบบให้นักวิ่งได้สัมผัสความงดงามของแผ่นดินไทยในทุกก้าว พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก และสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชนเจ้าภาพอย่างยั่งยืน"
มุ่งสู่มาตรฐานโลก ควบคู่ความยั่งยืน - ซีนิคมาราธอนยังคงเดินหน้าผลักดันมาตรฐานสนามแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในสนามไฮไลต์ที่ผ่านมาได้รับการรับรอง World Athletics Road Race Label และมีเป้าหมายยกระดับสนามอื่น ๆ ในซีรีย์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก เพื่อก้าวสู่การเป็น "ซีรีย์งานวิ่งวิวสวยระดับโลก" อย่างแท้จริง
นอกจากความเป็นเลิศในด้านมาตรฐานการแข่งขัน ภายในงานยังมีกิจกรรมพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจจากนักวิ่งและครีเอเตอร์สายวิ่งชื่อดัง พร้อมกิจกรรมรักษ์โลกเก็บขยะบริเวณพื้นที่จัดงาน สะท้อนแนวคิดของซีนิคมาราธอนที่ให้ความสำคัญทั้งด้านกีฬา สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนไปพร้อมกัน
เส้นทางท้าทาย ท่ามกลางวิวทะเลสุดสวย - สนามจันทบุรีในปีที่ 10 นี้โดดเด่นด้วยเส้นทางบนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยมีจุดท้าทายสำคัญที่นักวิ่งทุกคนต่างจดจำไม่ลืมคือ "เนินนางพญา" บททดสอบทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อนจะมอบรางวัลด้วยวิวทะเลเปิดโล่งสุดตระการตาให้แก่ผู้พิชิตทุกคน
ผู้สนับสนุนและพันธมิตรร่วมสร้างงานวิ่งระดับโลกตลอดทั้งซีรีย์ อาทิ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด, บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงพันธมิตรด้านนวัตกรรมและกีฬา เช่น Drydye นวัตกรรมผ้ารักษ์โลก และ Checkrace แพลตฟอร์มจัดการแข่งขันกีฬา บริษัท ไมตรีจิต จำกัด และ สวนประตูจันท์ ส่งออกและจำหน่ายทุเรียนกว่าร้อยสายพันธุ์ ร่วมแสดงพลังสนับสนุนซีรีย์งานวิ่งคุณภาพตลอดปี
ซีรีย์ปีที่ 10 ยังคงเดินหน้าต่อ
หลังจากความสำเร็จของสนามจันทบุรี ซีนิคมาราธอนจะยังคงพาแฟนนักวิ่งเดินทางสู่อีก 4 จุดหมายที่งดงามทั่วประเทศ ได้แก่ ระยอง (2 สิงหาคม), กระบี่ (12–13 กันยายน), เชียงใหม่ (1 พฤศจิกายน) และนครพนม (12–13 ธันวาคม 2568) รวม 6 สนาม 6 เส้นทางวิวสวย ตลอดปี 2569
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