ส.กีฬาทางน้ำส่ง 2 จอมอึด"เนย-เป้"ลุยว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์เอเชียน ที่บาหลี

ส.กีฬาทางน้ำ ส่ง 2 นักว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์จอมอึด "เงือกเนย" กมนชนก ขวัญเมือง และ"ฉลามเป้"รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ ดีกรีแชมป์ 10 กม.ว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ประเทศไทย ปี 2569 ซี่รี่ส์ 1 ที่ไทย ล่าแชมป์ศึกว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์เอเชียน ที่บาหลี"พล.อ.สุพล" เชื่อนักกีฬามีความพร้อมไม่ตั้งเป้า แต่ขอให้ว่ายให้สนุกและมีความสุขกับการแข่งขัน
เมื่อวันที่ 11 ม.ย.2569 พล.อ. สุพล จันทร์ผ่อง อุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เดินทางส่งคณะนักกีฬาว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ทีมชาติไทยจำนวน 2 คน ได้แก่ "เงือกเนย"กมนชนก ขวัญเมือง และ"ฉลามเป้"รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ พร้อมด้วยผู้ฝึกสอน 1 คน และนักกายภาพบำบัด 1 คน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Asian Open Water Swimming Championships ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ก่อนออกเดินทาง พล.อ. สุพล กล่าวว่า ได้ให้นโยบายกับนักกีฬา ขอให้แข่งขันให้สนุกมีความสุขกับการแข่งขันมากที่สุด เพราะทั้งเนย และ เป้ มีการเตรียมความพร้อมและมีวินัยอยู่แล้ว เชื่อว่าเขาจะทำหน้าที่ได้ดี สมาคมฯไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้เขามีความสุขแล้วผลงานจะตามมาเอง
สำหรับ"เงือกเนย"กมนชนก ขวัญเมือง และ"ฉลามเป้"รัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ ดีกรีแชมป์ 10 กิโลเมตร ว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ซี่รี่ส์ 1 ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมา