JAS-MONO เคาะแพ็กเกจบอลโลก จ่าย 5,999 บาท ยิงสด 104 แมตช์ แบ่งดูฟรีกว่า 40 นัด ปิดดีลยาวปี 2030

คอบอลไทยเฮลั่น! JAS จับมือ MONO เปิดตัวแพ็กเกจฟุตบอลโลก 2026 เคาะราคา 5,990 บาท ดูเต็มอิ่ม ครบ 104 แมตช์ ใจดีแบ่งยิงสดฟรีทีวีกว่า 40 นัด รวมนัดเปิดสนามและนัดชิง พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ปิดดีลยักษ์กับ FIFA ยิงยาวต่อเนื่องถึงฟุตบอลโลก 2030
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผนึก บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมอย่างเต็มอิ่มทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2569 ยิงสดตรงจาก 3 ประเทศเจ้าภาพ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก กับ 48 ทีมชาติ ถ่ายทอดสดครบทั้ง 104 แมตช์ผ่าน Monomax พร้อมเปิดโอกาสให้คนไทยได้รับชมแมตช์สำคัญผ่าน ช่อง MONOMAX SPORTS
สำหรับการคว้าสิทธิ์ FIFA ครั้งนี้ต่อยอดจากความสำเร็จของ JAS ในการบริหารลิขสิทธิ์กีฬาระดับโลก ทั้ง Premier League, Emirates FA Cup, Volleyball World และ UEFA EURO เพื่อตอกย้ำ JAS ในการยกระดับธุรกิจสู่ Sports & Entertainment Platform ระดับภูมิภาค
การคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ไม่ได้เป็นเพียงการนำมหกรรมกีฬาระดับโลกมาสู่ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่าง JAS และ FIFA ที่ต่อยอดไปจนถึงปี 2030 เพื่อส่งมอบรายการแข่งขันระดับโลกจาก FIFA ให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับชมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น FIFA World Cup 2026, FIFA Women's World Cup 2027, FIFA Intercontinental Cup รวมถึง FIFA World Cup 2030 ซึ่งจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งประวัติศาสตร์ในวาระครบรอบ 100 ปีของฟุตบอลโลก
ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS กล่าวว่า "คนไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลกฟรีมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เพราะฟุตบอลโลกไม่ควรเป็นสิ่งที่คนไทยต้องพลาด ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการซื้อลิขสิทธิ์กีฬา แต่คือการนำมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกมาสู่คนไทย ให้ได้รับชมพร้อมกับผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลก เราจะให้ผู้ชมได้ชมครบ 104 แมตซ์ บนแพลตฟอร์ม Monomax และได้ดูบนฟรีทีวีผ่านช่อง MONOMAX SPORTS มากกว่า 40 แมตซ์ พร้อมคู่เปิดและรอบชิงชนะเลิศ เพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทของ JAS ในการยกระดับธุรกิจสู่ Sports & Entertainment Platform ระดับภูมิภาค เรามุ่งมั่นนำเสนอคอนเทนต์กีฬาคุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้ชมชาวไทย พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ผ่านการเชื่อมโยงคอนเทนต์ระดับโลก บนเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อให้แฟนบอลทั่วประเทศสามารถเข้าถึงมหกรรมกีฬาระดับโลกได้อย่างทั่วถึง”
สำหรับในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก ”มาดามแป้ง“ นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานคณะกรรมการการพัฒนาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ขึ้นร่วมแถลงข่าวความสำคัญของฟุตบอลโลกในไทยและเบื้องหลังความร่วมมืเรื่องลิขสิทธิ์ จากนั้นยังได้รับเกียรติจาก พิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และ MONO เข้าร่วมงานด้วย พร้อมด้วย นวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO และทีมผู้บริหาร JAS และทีมผู้บริหาร MONO เข้าร่วมภายในงานกันอย่างเนื่องแน่น ณ Stadium29 (MONO) ถนนชัยพฤกษ์
การประกาศความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ JAS และ MONOMAX ในการสร้าง Sports Platform ชั้นนำของประเทศไทย จาก Premier League สู่ FIFA World Cup และมหกรรมกีฬาระดับโลกอีกมากมายในอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์ "The Home of FIFA in Thailand" ถึงปี 2030
งานนี้แฟนบอลชาวไทยสามารถสมัครแพ็กเกจ Monomax Sports Premium ได้ในราคา 5,999 บาท พร้อมโปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน เพื่อรับชมครบทั้ง 104 แมตช์ พร้อมไฮไลต์และย้อนหลังตลอดการแข่งขัน สามารถติดตามรายละเอียดการรับชมแมตซ์ต่างๆ ได้ ผ่านแพลตฟอร์ม Monomax และ MONOMAX SPORTS