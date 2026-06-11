กมธ.กีฬาวอน JAS แบ่งฉายบอลโลก 2026 ทางฟรีทีวี เปิดทางเด็ก-คนงบน้อยได้รับชม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ประธานคณะ กมธ.กีฬา พร้อมด้วย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ รองประธานคณะกมธ.คนที่สาม, นายอิสรพงษ์ อุประ โฆษกคณะกมธ. และคณะ ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026
นายวัชรพล โตมรศักดิ์ เปิดเผยถึงถึงเรื่อ ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งเมื่อเวลา 22.30 น. ของคืนก่อนการแถลงข่าว (10 มิ.ย. 69) ประเทศไทยสามารถปิดดีล ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกได้สำเร็จเป็นประเทศสุดท้ายในกลุ่มอาเซียน 11 ประเทศ ว่า ต้องขอขอบคุณ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ที่ทุ่มงบประมาณคว้าลิขสิทธิ์ในครั้งนี้
คณะทำงานอยากขอเป็นตัวแทนประชาชน ร้องขอความอนุเคราะห์จากทางบริษัทฯ ให้พิจารณาแบ่งสัดส่วนการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางฟรีทีวี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่อาจเข้าไม่ถึงลิขสิทธิ์ แบบเสียเงิน ได้มีโอกาสรับชมแมตช์สำคัญต่างๆ เช่น นัดเปิดสนาม นัดชิงชนะเลิศ หรือนัดไฮไลต์อื่น ๆ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทยก้าว ไปสู่ความฝันในเส้นทางกีฬาฟุตบอลในอนาคต
📸 : สำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร