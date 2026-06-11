16 ทีมพร้อมรบ ฟุตซอลมัธยม สพม.กท.1 ยู-15 คิกออฟชิงชัยเจ้าหนูโต๊ะเล็ก 16 มิ.ย.

ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียน สพม.กท1 "IMAX SPORT SESAO 1 FUTSAL LEAGUE 1 U15" ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2569 ชิงถ้วยเกียรติยศ นายวัลลภ รุจิรากร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ล่าสุดได้มีพิธีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจาก นายกนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 หรือ สพม.กท. 1 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายราชันต์ ทิพยโสต ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา, สิบเอกมาโนช เรืองศักดิ์ ประธานบริษัท IMAX SPORT ตลอดจนคณะผู้บริหาร, บริษัท ทริปเปิ้ลเคพริ้นติ้ง จำกัด เกสราสปอร์ต ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน, ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเข้าร่วมพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา บางบอน
การแข่งขันรายการนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน พร้อมเปิดโอกาสให้นักกีฬาโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สพม.กท. 1 ได้ร่วมแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ส่งเสริมสุขภาพกายและใจ สร้างความสามัคคี ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดซึ่งสอดคล้องกับแผนนโยบายของรัฐบาล และสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนหวังใช้เป็นเวทีผลักดันต่อยอดสู่ความเป็นเลิศทั้งนักเตะอาชีพ ทีมชาติ และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา
ในปีนี้มี 16 ทีมเข้าร่วมชิงชัย ประกอบด้วยรร. รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน (แชมป์เก่า), รร.ราชวินิต มัธยม (รองแชมป์เก่า), รร.บางมดวิทยา, รร.ทวีธาภิเศก, รร.วัดนวลนรดิศ, รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร, รร.วัดราชบพิธ, รร.ศึกษานารีวิทยา, รร.สตรีวิทยา พุทธมณฑล , รร. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, รร.สุวรรณารามวิทยาคม, รร.บวรนิเวศ, รร.วัดสังเวช, รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา), รร.ปัญญาวรคุณ และ รร.เทพศิรินทร์
สำหรับการแข่งขันจะดวลแบบพบกันหมด เพื่อหาทีมผลงานดีสุดคว้าแชมป์ไปครอง ส่วนสนามแข่งขันจะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วม รวมทั้งหมด 15 สนาม โดยประเดิมสนามแรก วันที่ 16 มิถุนายนนี้ ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ก่อนไปสิ้นสุดสนามสุดท้าย ที่โรงเรียนปัญญาวรคุณ และโรงเรียนเทพศิรินทร์ วันที่ 4 กันยายน 2569