ทุกภาคส่วนผนึกกำลังเต็มร้อย! สัตหีบพร้อมต้อนรับมหกรรมไตรกีฬาระดับนานาชาติ

บรรยากาศความคึกคักของวงการไตรกีฬาไทยเริ่มต้นขึ้นแล้ว เมื่อการรับสมัครกิจกรรม “Amazing Race Festival Toyota Sattahip Triathlon 2026 Presented by MAMA” ปิดเต็มจำนวนอย่างสมบูรณ์ ภายในครึ่งวันท่ามกลางการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักกีฬาไตรกีฬาและผู้รักการออกกำลังกายทั่วประเทศ
คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุรี กองทัพเรือ กองเรือยุทธการ สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย และไทยแลนด์ไตรลีกได้มีการลงพื้นที่เพื่อวางแผนงานและยืนยันความพร้อมในทุกมิติ ทั้งสนามแข่งขัน ระบบอำนวยความสะดวก มาตรฐานความปลอดภัย และการบริหารจัดการในระดับสากล เพื่อรองรับโอกาสอันเป็นมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติ ประจำปี 2569 รายการ “Amazing Race Festival Toyota Sattahip Triathlon 2026 Presented by MAMA” เป็นครั้งแรก ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายน 2569 ณ อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 ระหว่างเวลา 06.00–10.00 น. ณ บริเวณกองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าแห่งปี เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่นักกีฬา ครอบครัว และผู้ติดตามจากทั่วประเทศ