แข้งใหม่คนแรกซัมเมอร์นี้ / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
ข่าวดีแรกซัมเมอร์นี้ของแฟนบอล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมื่อสโมสรบรรลุข้อตกลงคว้า เอแดร์สัน กองกลางจาก อตาลันต้า มาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นักเตะชาวบราซิลวัย 26 ปี กำลังจะย้ายไปร่วมถิ่น โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ภายใต้สัญญา 4 ปีจนถึงปี 2030 พร้อมออปชั่นต่ออีก 12 เดือน มูลค่ารวมอยู่ที่ 39 ล้านปอนด์ แบ่งเป็นเบื้องต้น 35 ล้านปอนด์ บวกแอด-ออนส์ 4 ล้านปอนด์ ขึ้นอยู่กับผลงาน
เอแดร์สัน เตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายกับ แมนฯยู โดยทุกฝ่ายต้องการให้การย้ายทีมเสร็จสิ้นพร้อมชูเสื้อในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้
สำหรับการคว้าตัว เอแดร์สัน ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแผงกองกลางใหม่ของ แมนฯยู ภายใต้การคุมทัพของ ไมเคิล คาร์ริค โดยจากนี้คาดว่าต้องการนักเตะในตำแหน่งนี้มาเสริมอีก 2 ราย
เอแดร์สัน ตกเป็นเป้าหมายของ แอตเลติโก มาดริด เช่นเดียวกัน ทว่าสโมสร ลา ลีกา สเปน เบนเข็มไปให้ความสนใจ เจา โกเมส นักเตะของ วูล์ฟส์ แทน
แมนฯยู สนใจ เอแดร์สัน ตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้ว โดยมองว่าสไตล์น่าจะทดแทนการจากไปของ คาเซมิโร โดยเหตุที่ค่าตัวของแข้ง อตาลันต้า ไม่สูงมากนัก เนื่องจากเหลือสัญญาปีเดียวเท่านั้น
นอกจากนี้ แมนฯยู ยังคงให้ความสนใจ คาร์ลอส บาเลบา ของ ไบรท์ตัน และ มาเตอุส เฟอร์นันด์ส ของ เวสต์ แฮม รวมถึง ซานโดร โตนาลี ของ นิวคาสเซิล อีกด้วย
เอแดร์สัน ย้ายจาก ซาแลร์นิตานา เมื่อปี 2022 ก่อนช่วย อตาลันต้า คว้าแชมป์ ยูโรปา ลีก ฤดูกาล 2023–24 ลงเล่นรวมทุกรายการ 180 นัดยิง 16 ประตูกับทำ 6 แอสซิสต์ แต่ถ้านับเฉพาะฤดูกาลที่แล้วลงเล่น 41 นัดรวมทุกรายการยิง 3 ประตูกับทำ 2 แอสซิสต์
อีกหนึ่งกองกลางที่ แมนฯยู อยากได้เช่นกันก็คือ เอลเลียต แอนเดอร์สัน ดีกรีทีมชาติอังกฤษ กระนั้นก็ตาม น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ตั้งค่าตัวสูงถึง 120 ล้านปอนด์ ขณะที่ แมนฯซิตี้ กลายเป็นตัวเต็งที่จะได้ไปร่วมทัพ
เอแดร์สัน นั้นไม่มีชื่อติด 26 คนทีมชาติบราซิล ลุยศึก เวิลด์ คัพ 2026 ที่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ เม็กซิโก เป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งจะเปิดฉากวันที่ 11 มิถุนายนนี้แล้ว
แน่นอนถึงบรรดทัดนี้แฟนบอล แมนฯยู อาจจะมีเครื่องหมายคำถามว่า เอแดร์สัน เก่งหรือไม่ เนื่องจากส่วนใหญ่น่าจะไม่ได้ติดตามชมผลงานของ อตาลันต้า แบบสดๆ ในลีก กัลโช เซเรีย อา อิตาลี ที่หาชมได้ยาก อีกทั้งมาตรฐานลีกก็ต้องยอมรับว่าสู้ พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ไม่ได้
อีกทั้งส่วนตัวของ เอแดร์สัน ก็ถือเป็นการยกระดับตัวเองครั้งสำคัญ เพราะก่อนหน้านี้ก็เล่นแค่ที่บราซิลก่อนจะมาอิตาลี ซึ่งในวัย 26 ปีก็ถือว่าพอเหมาะในการหาความท้าทายใหม่
ส่วนนักเตะจะเก่งหรือไม่เก่งนั้นไม่เกี่ยวกับมาตรฐานของลีก เนื่องจากหาผู้เล่นมีความสามารถจริงๆ ก็จะต้องปรับตัวและยกระดับตนเองเข้ากับ พรีเมียร์ ลีก ได้แน่นอน
นอกจากนี้เมื่อเทียบกับค่าตัวของ เอแดร์สัน ที่ไม่สูงมากนักก็ถือว่าน่าเสี่ยงและเป็นการทำธุรกิจที่ดีของ แมนฯยู เนื่องจากก่อนหน้านี้ก็มักจะซื้อแพงตลอดแล้วล้มเหลว ขณะที่จากนี้ก็จะมีเงินทุนไปทุ่มให้กับนักเตะคนอื่นๆ ในแผงกองกลางตามลิสต์เป้าหมายที่ออกมา ซึ่งคนนี้ถือว่าแค่ออเดิร์ฟ เพราะเชื่อว่าจะต้องมีบิ๊กเนมมาเขย่าตลาดในช่วงซัมเมอร์นี้อีกอย่างแน่นอน