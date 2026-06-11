"นิกส์" โกงตายสูงสุดรอบชิงฯ 29 แต้ม จ่อแชมป์ NBA

นิว ยอร์ก นิกส์ สร้างสถิติคัมแบ็กรอบชิงชนะเลิศ แซงชนะ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส หวุดหวิด 107-106 ที่สนามเมดิสัน สแควร์ การ์เดน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน ตามเวลาไทย ขึ้นนำ 3-1 เกม จ่อแชมป์บาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1973
เส้นทางกลับสู่แชมป์อันยาวนานของ นิกส์ กำลังจะสมบูรณ์ โดยไม่มีใครลืมเลือนความดราม่าของเกม 4 โอจี อนูโนบี เหยียดแขนขวาทิปลูกยิง 3 คะแนนระยะไกลของ เจเลน บรันสัน ที่กระดอนขอบห่วง เหลือเวลา 1.2 วินาที
นิกส์ คว้าแชมป์แค่ 2 สมัย ตลอดระยะเวลา 80 ปีของแฟรนไชส์ ปี 1970 กับ 1973 และไม่เคยเข้ารอบชิงชนะเลิศ NBA นับตั้งแต่ปี 1999 ต้องการชัยชนะแค่ 1 จาก 3 เกม เพื่อปิดซีรีส์ เริ่มจากเกม 5 ที่เมืองซาน อันโตนิโอ วันที่ 14 มิ.ย. (ไทย)
สเปอร์ส กำลังจะตีเสมอ 2-2 เกม อยู่รอมร่อ หลังขึ้นนำ 27 แต้มช่วงพักครึ่ง แต่ บรันสัน ฉุด นิกส์ กลับสู่เกม เหมา 36 แต้ม และ อนูโนบี ช่วยอีก 33 แต้ม
ตามประวัติศาสตร์ ไม่เคยมีทีมใดตามหลังมากกว่า 24 แต้ม แล้วพลิกชนะเกมรอบชิงชนะเลิศ สมัย บอสตัน เซลติกส์ เอาชนะ แอลเอ เลเกอร์ส ปี 2008 นับตั้งแต่ NBA บันทึกรายละเอียดเกมแบบเพลย์ต่อเพลย์ตลอด 4 ควอเตอร์ ปี 1997 โดยเกมนี้ สเปอร์ส ขึ้นนำ 81-52 ควอเตอร์ 3
สถิติโกงตายสูงสุดของเพลย์ออฟ คือ 31 แต้ม ระหว่าง แอลเอ คลิปเปอร์ส พบ โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส เกม 2 ของรอบแรก สายตะวันตก เมื่อปี 2019
สเปอร์ส ยุคพลังหนุ่ม เกิดอาการช็อตดื้อๆ ครึ่งหลัง จากยิง 3 คะแนนเข้าเป้า 11 จาก 16 ลูกแรก เหลือ 3 จาก 17 ลูก ขณะที่ นิกส์ ถล่มคืน 58-30
นิกส์ ปลุกความหวังโดยปล่อยให้ สเปอร์ส ทำสกอร์แค่ 14 แต้ม ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 4 จาก 20 ลูก เฉพาะควอเตอร์ 3 และรัน 13-0 ตีตื้นเป็น 75-90 ก่อนเริ่มควอเตอร์ 4
ทีมของ ไมค์ บราวน์ ไม่ละความพยายาม แม้กระทั่งการคัมแบ็กอาจสูญเปล่า หลัง สเตฟอน แคสเซิล ถูกทำฟาวล์ หลัง นิกส์ ขึ้นนำ และยิง 2 ลูกโทษ ทำให้ สเปอร์ส กลับขึ้นนำช่วง 30 วินาทีสุดท้าย
วิคเตอร์ เวมบานยามา ผู้เล่นความหวัง สเปอร์ส สกอร์ 24 แต้ม 13 รีบาวน์ด แต่ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้าแค่ 9 จาก 25 ลูก (คิดเป็น 36 เปอร์เซ็นต์) และยังพลาด 2 ลูกโทษ ขณะขึ้นนำ 104-103 เหลือเวลา 1 นาที 47 วินาที ดีแลน ฮาร์เปอร์ รุกกี้ดราฟต์อันดับ 2 เสริมอีก 21 แต้ม และ ดี'แอรอน ฟ็อกซ์ กับ เดวิส วาสเซลล์ คนละ 18 แต้ม
สเปอร์ส ต้องพยายามรวมพลังใจกันใหม่ เพื่อกลับมาสู้ต่อเกม 6 ที่มหานคร นิว ยอร์ก และตามรอย คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส ชุด 2016 ทีมๆ เดียวที่คัมแบ็กจาก 1-3 เกม รอบชิงชนะเลิศ