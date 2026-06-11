“มาร์วิน-ศรัณวัชร์” ควง “เปเปอร์-อนพัทย์” ฟอร์มเดือด! คว้าแชมป์ศึกดวลความเร็ว ชิงดาวเด่น ฮอนด้า อะคาเดมี่ สนามเปิดฤดูกาล

“ฮอนด้า อะคาเดมี่” โครงการเฟ้นหานักบิดเยาวชนดาวเด่นเพื่อปูทางสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ เปิดฉากฤดูกาลอย่างเป็นทางการ ณ เจ.เอส.ดับบลิว มอเตอร์สปอร์ต จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมา
การแข่งขันเรซแรกในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน เกมดำเนินไปอย่างเข้มข้นโดย “มาร์วิน” ศรัณวัชร์ จิราวรรณรัตน์ หมายเลข 11 เจ้าของตำแหน่งโพลโพสซิชั่นยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องคว้าแชมป์ในเรซแรกไปครอง ตามมาด้วย “เดอะเบสท์” ภาสกร แกล้วกล้า หมายเลข 13 และ “เปเปอร์” อนพัทย์ ดวงเจริญ หมายเลข 14 ที่คว้าอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ
ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันในเรซที่ 2 โดย “เปเปอร์” อนพัทย์ ดวงเจริญ หมายเลข 14 แก้เกมเดือดขยับขึ้นมาคว้าแชมป์ได้อย่างดุดันตามมาด้วย “มาร์วิน” ศรัณวัชร์ จิราวรรณรัตน์ หมายเลข 11 และ “เดอะเบสท์” ภาสกร แกล้วกล้า หมายเลข 13 ที่ผลงานดีไม่แพ้กันคว้าอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ
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