Stanley เอาใจแฟนบอลเปิด Game On Pop-up Store รับกระแสฟุตบอลโลก 2026

นับถอยหลังสู่มหกรรมฟุตบอลโลก 2026 บรรยากาศแห่งความตื่นเต้นกำลังแผ่ขยายไปทั่วทุกมุมโลก ไม่เพียงในสนามแข่งขัน แต่ยังแสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และชุมชนแฟนบอลที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ฟุตบอลได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นมากกว่ากีฬา เพราะสามารถเชื่อมโยงผู้คนต่างภาษา ต่างเชื้อชาติ และต่างวัฒนธรรมให้มาร่วมแบ่งปันอารมณ์ ความสุข ความหวัง และความภาคภูมิใจในทีมที่ตนรักได้พร้อมกัน
ด้วยพลังของกีฬาฟุตบอลที่ก้าวข้ามพรมแดนเช่นนี้ Stanley แบรนด์ไลฟ์สไตล์สัญชาติอเมริกัน จึงมองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมฟุตบอลและชุมชนแฟนบอลทั่วโลก พร้อมนำแรงบันดาลใจจากโลกฟุตบอลมาต่อยอดผ่านกิจกรรมและความร่วมมือกับบุคคลสำคัญในวงการลูกหนังระดับโลก
ณัฐพล ปัทมพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 707M จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Stanley เปิดเผยว่า ฟุตบอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่มีอิทธิพลต่อผู้คนมากที่สุดในโลก ไม่ใช่เพียงในฐานะการแข่งขัน แต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างผู้คน
"Stanley มองเห็นคุณค่าของฟุตบอลในฐานะภาษาสากลที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา แฟนบอล หรือผู้คนในชีวิตประจำวัน ซึ่งล้วนมีเป้าหมาย ความมุ่งมั่น และความฝันที่คล้ายคลึงกัน"
ที่ผ่านมา Stanley ได้สร้างความเชื่อมโยงกับวงการฟุตบอลผ่านความร่วมมือกับสโมสรชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น อาร์เซนอล จากอังกฤษ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง จากฝรั่งเศส และ ยูเวนตุส จากอิตาลี ซึ่งต่างเป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีฐานแฟนบอลกระจายอยู่ทั่วโลก
ขณะเดียวกันยังได้ร่วมงานอย่างต่อเนื่องกับ ลิโอเนล เมสซี นักเตะชาวอาร์เจนตินา เจ้าของแชมป์ฟุตบอลโลก 2022 และหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล ผ่านคอลเล็กชั่นพิเศษที่สะท้อนคุณค่าของความมุ่งมั่น ความมีวินัย และการไม่หยุดพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักกีฬาระดับโลก
สำหรับการต้อนรับกระแสฟุตบอลโลก 2026 Stanley ได้นำเสนอ Country Collection คอลเล็กชั่นพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมฟุตบอลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ถ่ายทอดผ่านสีประจำชาติ ธง และสัญลักษณ์ที่แฟนบอลคุ้นเคย สะท้อนความภาคภูมิใจของแต่ละประเทศที่มีต่อเกมลูกหนัง
นอกจากนี้ยังมี Fútbol Artist Collection ร่วมงานกับศิลปินจาก 7 ประเทศ ถ่ายทอดเรื่องราวของฟุตบอลผ่านมุมมองทางศิลปะ แสดงให้เห็นว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงกีฬา แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก
ณัฐพล ปิดท้ายว่า ในท้ายที่สุด ไม่ว่าผลการแข่งขันจะจบลงอย่างไร สิ่งที่ฟุตบอลมอบให้กับโลกเสมอคือความสุข มิตรภาพ และแรงบันดาลใจ และนั่นคือคุณค่าที่ Stanley ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อไปยังผู้คนในทุกวัน ผ่านไลฟ์สไตล์ที่อยู่เคียงข้างการใช้ชีวิต การทำงาน การออกกำลังกาย และทุกเป้าหมายแห่งความสำเร็จของผู้คนทั่วโลก
และเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยร่วมฉลองเทศกาลฟุตบอลโลก จึงได้จัด Stanley Game On Pop-up Store ณ ชั้น1 ศูนย์การค้าเมกา บางนา เปิดพื้นที่ให้แฟนกีฬาได้สัมผัสบรรยากาศ ผ่านกิจกรรม และเรื่องราวของสโมสร นักเตะ และวัฒนธรรมแฟนบอลจากหลากหลายประเทศ ตั้งแต่วันนี้-กรกฎาคม 2569