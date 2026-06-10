ชิคาระ แบกน้ำหนัก กานดิด 1 ปอนด์ คู่เอกเพชรยินดี

ความเคลื่อนไหวศึกเพชรยินดี ที่ เวทีราชดำเนิน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน นี้ ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การโคจรมาพบกันระหว่าง ชิคาระ เพชรยินดีอะคาเดมี่ ซามูไรสายเลือดญี่ปุ่นวัย 15 ปี ที่ฟิตซ้อมเข้มข้นอยู่กับค่ายเพชรยินดี สภาพร่างกายสดแกร่งถึงขีดสุดด้วยสถิติชนะรวด 3 ไฟต์หลังสุด แถมได้เปรียบรูปร่างความสูงถึง 170 เซนติเมตร โดยไฟต์นี้ยอมแบกน้ำหนัก 1 ปอนด์ ที่พิกัด 107 ปอนด์ เพื่อดวลกับ กานดิด เทพพิชัยยุทธ นักชกกระดูกเหล็กวัย 17 ปี จากสุราษฎร์ธานี ที่พกประสบการณ์ผ่านสังเวียนมามากกว่า 70 ไฟต์ ชกในพิกัด 108 ปอนด์ เกมการชกถูกคาดหมายว่าจะเปิดฉากแลกอาวุธกันอย่างดุเดือด เนื่องจากทั้งคู่เป็นมวยซ้ายด้วยกัน โดยชิคาระจะอาศัยความยาวใหญ่ ดักสาดแข้งซ้ายและไล่แขนวงในอย่างรัดกุม ส่วนกานดิดพร้อมเปิดเกมบุกตะลุยใช้เหลี่ยมเข่าเด้งตีและศอกซ้ายอันตรายเข้าบดขยี้
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