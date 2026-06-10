30 สาวไทยพร้อมลุยศึก “สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส” สัปดาห์นี้

30 โปรสาวไทยยกทัพสู้ศึก “เหมาไถ สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส” ชิงเงินรางวัลรวม 120,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.7 ล้านบาท ประชันผู้เล่นมือดีจากไชนาแอลพีจีทัวร์ ซึ่งจะเปิดฉากดวลรอบแรกที่สนามลากูน่า เนชั่นแนล กอล์ฟ รีสอร์ท คลับ ประเทศสิงคโปร์ ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายนนี้
ไชนาแอลพีจีทัวร์จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพหญิงรายการ สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส เป็นครั้งที่ 3 โดยปีนี้มีผู้เล่น 107 คนลงชิงชัยระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนนี้ โดยเป็นนักกอล์ฟสาวไทย 30 คน นำโดย กุลธิดา พราหมพันธุ์ แชมป์เทียนจิน วีเมนส์ โอเพ่น เมื่อเดือนเมษายน, กัญจน์ บรรณบดี มืออันดับ 12 ของไชนาแอลพีจี ฤดูกาลปัจจุบัน, สตางค์-กรกมล ศุขอารีย์ โปรสาวดาวรุ่งของทัวร์ รวมถึง เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์, ชากัณฑ์สิม คำบอน และ ดลนภา สุขโภคินวณิช
โปรสตางค์-กรกมล ศุขอารีย์ นักกอล์ฟวัย 26 ปีเผยว่า “ทุกทัวร์นาเมนต์คือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ส่วนตัวได้รับประสบการณ์อันมีค่าในปีแรกของการแข่งขัน และต้องการที่จะท้าทายตัวเองต่อไปกับผู้เล่นที่แข็งแกร่ง สิงคโปร์เป็นสถานที่แข่งขันที่ยอดเยี่ยมเสมอ และตื่นเต้นกับการแข่งขันที่จะมาถึง”
ทางด้านทัพผู้เล่นฝีมือดีของทัวร์นำโดย ปัง รุนจือ โปรสาวจากจีนที่จะลงป้องกันแชมป์ในสัปดาห์นี้ และ ซู อิง ดีกรี 3 แชมป์ไชนาแอลพีจีทัวร์ ปี 2025 นอกจากนี้ยังมีเหล่านักกอล์ฟเจ้าถิ่นที่น่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นแอนน์ เฟอร์นันเดซ นักศึกษามหาวิทยาลัยออเบิร์น, เอเธน่า หนี่ จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตท และ ทาเทียน่า อัง จากมหาวิทยาลัยบอสตัน
ปัง รุนจือ เจ้าของสองแชมป์ไชนาแอลพีจีทัวร์ วัย 19 ปี กล่าวว่า “การคว้าชัยชนะที่สิงคโปร์ถือเป็นก้าวสำคัญในอาชีพของฉัน การกลับมาในฐานะแชมป์เก่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น แต่ฉันจะมุ่งเน้นไปที่การเล่นในแบบของตัวเองและอดทนรอจังหวะ เพราะรายการนี้มีผู้เล่นฝีมือดีมากมาย ฉันต้องทำผลงานให้ดีตลอดทั้งสามรอบ และหวังว่าจะมีโอกาสอีกครั้งในวันอาทิตย์”
สำหรับกอล์ฟ สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันของ ไชนา เลดีส์ โปรเฟสชั่นแนล กอล์ฟ ทัวร์ (ซีแอลพีจี) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2023 และได้กลายเป็นเวทีแจ้งเกิดของนักกอล์ฟหน้าใหม่ โดยในแต่ละปีจะมีนักกอล์ฟจากไชน่า แอลพีจีเอ ทัวร์ ผ่านรอบคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันรายการใหญ่อย่างแอลพีจีเอทัวร์หลายคน