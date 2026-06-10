"สมรักษ์" ค้านชนฝา กฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่า 15 ปีชก จวกคนคิด ขู่ระดมพลบุกทำเนียบรัฐบาล

สมรักษ์ คำสิงห์ อดีตนักชกฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ ปี 1996 อัดคลิปแสดงความเห็นประเด็นที่คนในวงการมวยร่วมให้ความคิดเห็นจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฯ ฉบับใหม่ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจะออกกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขึ้นชกมวย ว่า
สมรักษ์ เผยว่า ในเมื่อจะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีชกแล้ว ก็อยากเรียนเชิญพวกพี่สามารถ พี่เป็ด เจริญทอง พี่ฮิปปี้ ซ้อมเลยนะครับ ต้องพวกเรามาชกแล้ว อย่างผมก็จะเริ่มซ้อมแล้ว เพราะเขาจะไม่ได้เด็กชกแล้ว ดังนั้นคนเก่า คนแก่เนี่ยแหละ ต้องกลับมาชก
“ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร ตอนนี้มวยไทยกำลังไปได้ดี เด็กๆต่างชาติก็มาเรียนมวยไทยเยอะ ทุกวันนี้ยุคข้าวยากหมากแพง เด็กทุกวันนี้หลายคนต้องหันมาชกมวยเพื่อเลี้ยงครอบครัว หาเงินเรียนหนังสือ แล้วนี่จะมาออกกฎหมาย งงกับรัฐบาลชุดนี้ได้ไหม คนออกกฎหมายไม่รู้เรื่องมวยเลย มีแต่หลักการ ทฤษฎีอย่างเดียว แล้วมาอยู่ฝ่ายกีฬา เคยสร้างมวยสักคนไหม เคยเลี้ยงนักมวยสักคนไหม เคยดูมวยไหม แต่ไปนั่งออกกฎหมาย มันเลยเกิดปัญหาตรงนี้ ปัญหาอื่นมีเยอะแยะที่สำคัญ ไม่ทำ“
“คือมวยมันเป็นกีฬา เด็กมาชกมวยหารายได้ ส่งตัวเองเรียนหนังสือ ช่วยเหลือครอบครัว ที่สำคัญห่างไกลยาเสพติดด้วย ทำไมไม่คิดกัน เอ๊ะอ๊ะจะห้ามๆ แต่จะมาออกกฎหมายใหม่เป็นห้ามต่ำกว่าอายุ 15 ชก เป็นความคิดของใคร ท่านนายก อนุทิน เป็นความคิดของใครครับ ไม่มีอะไรทำกันหรอครับพวกท่าน“
สมรักษ์ เผยอีกว่า หากกฎหมายนี้ออกมาจริงๆ ฝากถึง เสี่ยโบ๊ท เพชรยินดี คนหนุ่มไฟแรง ทำให้หนังสือ และระดมนักมวยทั่วประเทศ ขนม็อบเด็กนักมวยไปทำเนียบรัฐบาลไปยื่นหนังสือถึงนายก ท่านอนุทินเลย คือท่านอนุทิน เมืองบุรีรัมย์ ก็เป็นเมืองกีฬาอยู่แล้ว ท่านน่าจะเข้าใจระบบกีฬาดี แต่ไม่รู้อย่างท่านอื่นๆ ที่ไปทำงานในคณะรัฐมนตรี อยากจะมีบทบาทหรืออย่างไร อยู่ดีๆไม่ว่าดี ทำแบบนี้ให้คนเขาด่า หากมันถึงที่สุดแล้ว เดี๋ยวผมไปด้วย ม็อบนักมวย ดูซิรัฐมนตรีคนไหนจะกล้ามารับไหม