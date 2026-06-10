สิ้นสุดกันที!! "แมนฯ ยู" ทิ้งอ็อปชัน ปล่อย "ซานโช" ย้ายฟรี

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก ปล่อย เจดอน ซานโช แบบไม่มีค่าตัว ปิดฉากระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่คว้ามาจาก โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ค่าตัว 73 ล้านปอนด์ (มากกว่า 3,200 ล้านบาท)
คาเซมิโร มิดฟิลด์ตัวเก๋า กับ ไทเรลล์ มาลาเซีย แบ็กซ้าย เป็นผู้เล่นในลิสต์ที่สโมสรปล่อยตัวเช่นกัน
ยูไนเต็ด ออกแถลงการณ์ 1 ย่อหน้าถึง ซานโช "เจดอน ซานโช ย้ายมาโอลด์ แทรฟฟอร์ด เมื่อปี 2021 และเป็นผู้เล่นชุดแชมป์คาราบาว คัพ 2023 ลงเล่น 83 นัด ก่อนกลับ ดอร์ทมุนด์ และย้ายไป เชลซี กับ แอสตัน วิลลา แบบยืมตัว"
อดีตปีกทีมชาติอังกฤษ วัย 26 ปี เป็นความหวังของกองเชียร์ สมัย "ปิศาจแดง" ทุ่มเงินกระชากตัวจาก ดอร์ทมุนด์ ปี 2021 แต่สถานการณ์พลิกผันจากย่ำแย่เป็นหายนะ
แชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ 20 สมัย ถืออ็อปชัน 12 เดือน ต่อสัญญาสัปดาห์ละ 250,000 ปอนด์ (มากกว่า 11 ล้านบาท) ซัมเมอร์นี้ เพื่อหวังถอนทุนคืน ก่อนตัดสินใจตัดหางปล่อยวัด
ซานโช ลงเล่น 41 นัด ตลอดซีซันแรกยุค เอริก เทน ฮาก กระทั่งความสัมพันธ์กับ เทรนเนอร์ชาวดัตช์ ร้าวฉาน และถูกปล่อยตัวกลับถิ่นซิกนัล อิดูนา ปาร์ก ครึ่งซีซันหลัง 2023-24 และปล่อยให้ เชลซี ยืมตัว โดยมีอ็อปชันซื้อขาด 25 ล้านปอนด์ (มากกว่า 1,100 ล้านบาท) แต่ "สิงห์บลููส์" เลือกส่งคืน โดยเสียค่าปรับ 5 ล้านปอนด์ (มากกว่า 220 ล้านบาท)
ถึงแม้การยืมตัว 1 ซีซันที่แอสตัน วิลลา ทำท่าจะไปได้สวย แต่ แมนฯ ยูไนเต็ด ฉวยโอกาสแยกทาง ซานโช เพื่อตัดภาระค่าจ้างก่้อนโต