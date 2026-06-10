ไทยได้ 36 นักเบ่งกล้ามสู้ศึกเพาะกายชิงแชมป์เอเชีย 2026

สมาคมกีฬาเพาะกายไทย รับเป็นเจ้าภาพเพาะกายชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 58 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแทนมาเลเซีย ในวันที่ 22-28 กันยายน 2569 โดยล่าสุดยังได้ 36 นักเบ่งกล้ามขึ้นเวทีประชันในรายการนี้แล้ว
นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าปีนี้สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เตรียมรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2569 ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ อีกปี
นายศุกรีย์ เผยว่า ในตอนแรกจะเป็นประเทศมาเลเซีย รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน แต่เนื่องจากความไม่พร้อมของทางมาเลเซีย ทำให้ประเทศไทยของเราจึงรับไม้ต่อที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแทน เป็นการเป็นเจ้าภาพ 2 ปีติดต่อกัน แน่นอนว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการนี้ ทำให้ทางสมาคมฯ ได้เรียกนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ที่สมาคมฯ จัดการแข่งขันในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 หรือ มิสเตอร์ไทยแลนด์ 2026 รวมทั้งนักกีฬาทีมชาติที่มีผลงานยอดเยี่ยมมาร่วมคัดตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
สำหรับการคัดเลือกนักกีฬาครั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้ให้ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ได้ทำการเรียกตัวนักกีฬาที่เข้าเกณฑ์มาที่ ศูนย์ฝึกนักกีฬาทีมชาติเพื่อการแข่งขัน The Physique (เดอะ ฟิสิค) ชั้น 3 ไอที สแควร์ หลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งหมด 36 คน เพื่อมาประชุมและเตรียมความพร้อมก่อนจะเก็บตัวเพื่อร่วมการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาทั้งหมด 36 คนที่จะร่วมทำการเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันในรายการกีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์ ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2569 ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ มีรายชื่อดังนี้
เพาะกายชาย 7 คน ได้แก่ ศิรวิทย์ เธียรถาวร, จีรพันธ์ โป่งคำ, สุรศักดิ์ ปานเรือง, เอกรัตน์ ศรีโสภา, มูฮัมมัด สะพะพันธ์, สมคิด สุเมโธเวชกุล, สุวิจักขณ์ พินทุสรชัย
ฟิตเนสชาย 3 คน ได้แก่ พรชัย ธรรมสังวาลย์, ศุภกร อนุสัตย์, เรือโทดำรงค์ศักดิ์ สร้อยศรี
แอธเลติกฟิสิค 6 คน ได้แก่ พงษ์ศิริ พรหมจรรย์, จักรวัฒน์ อินทะรังษี, วรวัฒน์ ประจันตะเสน, เอกพลชด์สร สุขทอง, อภิวัฒน์ ศรีระวัฒน์, ฏรัตน์พงศ์ เกื้อทอง
สปอร์ตฟิสิค 8 คน ได้แก่ นันทพงศ์ มุขดารา, ณัฐชัย คงฉ่ำ, วัชรากร ด้วงเดช, กิตติศักดิ์ บุระดำ, เกษบุรินทร์ เนตรภักดี, เจษฎา อรุณวิจิตร, นพรัตน์ บุญประกอบ, ราชาทรัพย์ เจริญทรัพย์
เพาะกายหญิง 1 คน จิรฐา จุฑานิชกานต์
ฟิตเนสหญิง 4 คน ได้แก่ จินตรามณฑ์ ทวีเมธีโชติ, กัญญาณัฐ คทาเพชรพงศ์, ศิริพร ศรช่วย, กันติชา สีจันทร์
แอธเลติกฟิสิคหญิง 1 คน ศิรินทิพย์ อินทรีย์
สปอร์ตฟิสิคหญิง 2 คน ได้แก่ สิมรา ชุ่มชื่น, อรอนงค์ อินทร์แก้ว
โมเดลฟิสิคหญิง 4 คน ได้แก่ จีรนันท์ สุรันต์, นวลนารา อารมย์เสรี, วดีฑารัศมิ์ ทูลธรรม, โยธกา สงวนวงษ์