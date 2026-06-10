ลุ้นและเชียร์ศึกลูกหนังโลก 2026

ศึกลูกหนังโลกหรือ FIFA World Cup ถือว่าเป็นหนึ่งในกีฬามหาชนที่แฟนบอลไทยให้ความสนใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง
จากมนต์ขลังหรือเสน่ห์ของศึกดังกล่าวนอกจากจะเป็นการตื่นตัวของคอกีฬาพันธุ์แท้แล้วภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจและสื่อมวลชนก็เป็นหนึ่งในภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกระแสและสีสัน
เมื่อกล่าวถึงการจุดประกายกระแสและสีสันของภาคเอกชนตลอดจนภาคส่วนอื่นๆที่มีต่อศึกลูกหนังโลก พบว่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ก็เป็นหนึ่งในภาคส่วนหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เกาะติดกับฟุตบอลโลกครั้งนี้
สำหรับมิติหรือการเกาะติดกับกระแสศึกบอลโลก 2026 ของศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัษฑืตคือการผุดโปรเจคเชียร์ศึกลูกหนังโลก 2026 ภายใต้โครงการ “CIHCD KBU กับ FIFA World Cup 2026”
โปรเจคหรือโครงการดังกล่าวเป้าหมายที่สำคัญก็เพื่อสร้างสีสันและสร้างการมีส่วนร่วมของแฟนกีฬาด้วยการเขียนข้อความ "ลุ้นทีมที่รัก เชียร์นักเตะที่โปรด”ซึ่งข้อความใดที่โดนและปังคณะกรรมการจะมอบของที่ระลึกเป็นเสื้อทีเชิ้ตสุดเท่จากแกรนด์สปอร์ตให้สัปดาห์ละ 5 รางวัล
อย่างไรก็ตามหากส่องไปที่โปรเจคกับการสร้างสีสันของศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกับศึกบอลโลกครั้งนี้หากมองหรือเทียบกับกิจกรรมที่ภาคธุรกิจซึ่งมีต้นทุนหนาจัดหนักจัดเต็มโครงการ“CIHCD KBU กับ FIFA World Cup 2026”ก็อาจจะเป็นเพียงเสี้ยวส่วนเล็กๆ
แต่ในทางกลับกันหากมองเชิงบวกจะเห็นได้ว่านอกจากภาคธุรกิจที่มีเงินถึง เงินถังดำเนินการแล้วหากส่องไปที่สังคมไทยวันนี้ยังไม่พบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาใดที่เข้ามาร่วมรังสรรค์กิจกรรมลักษณะนี้
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในฐานะคนกีฬาและผู้อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬาชาติมาอย่างต่อเนื่องแจ้งถึงสาระสำคัญของโครงการความตอนหนึ่งว่า
“การที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก หรือ FIFA World Cup 2026 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน -19 กรกฎาคม 2569 นั้น และในฐานะที่มหกรรมกีฬารายการนี้เป็นหนึ่งในสุดยอดกีฬาหาชนที่แฟนกีฬาทั่วโลกให้ความสนใจ
ดังนั้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคอกีฬาลูกหนังบ้านเรามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จึงผนึกกับภาคีเครือข่าย อาทิ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด สถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง ผุดโปรเจค“CIHCD KBU กับ FIFA World Cup 2026”ขึ้น
และในฐานะที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาภายใต้โครงการและกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง
และในโอกาสที่แฟนกีฬาชาวไทยจะได้สัมผัสกับเกมการแข่งขันฟุตบอลรายการที่ยิ่งใหญ่ของโลกซึ่ง 4 ปีจะได้เชียร์และลุ้นการโชว์เพลงแข้งและลีลาของนักเตะระดับเวิร์ดคลาส
“CIHCD KBU กับ FIFA World Cup 2026”จึงเป็นหนึ่งในภาคส่วนหรือโปรเจคที่มหาวิทยาลัยโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมเคียงข้าง และสร้างสรรค์ไปกับสังคม“
จากความมุ่งมั่นในการสร้างสีสันหรือจุดประกายที่มีต่อศึกลูกหนังชิงแชมป์โลกของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตภายใต้การขับเคลื่อนของคนกีฬาอย่าง ดร.เสนีย์ ก็ถือว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมที่น่าชื่นชมและสนับสนุนยิ่ง
ดังนั้นคอบอลพันธุ์แท้ทั่วทิศทุกเพศวัย หากมีทีมที่รักและสุดยอดนักเตะคนโปรด สามารถร่วมกิจกรรม ด้วยการส่งข้อความผ่าน QR Code ที่ระบุในแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน-19 กรกฎาคม 2569
และที่สำคัญข้อความใดที่โดนใจ แกรนด์สปอร์ตภายใต้แนวคิด “มีสปิริต มีแกรนด์สปอร์ต”จะมอบรางวัลเสื้อทีเชิ้ตสุดเท่ให้ไปสวมใส่สัปดาห์ละ 5 รางวัล
อย่าลืมติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวได้ทางเฟชบุ๊ก : ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร