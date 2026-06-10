บาสเกตบอล TOA3X3 สองแควจัดยิ่งใหญ่ “คริปโต” กวาดแชมป์

การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทั่วประเทศ โดยปีนี้พิเศษสุดร่วมกับภาครัฐเข้าโครงการ “โครงการพัฒนาเยาวชน Domestic Power Youth Development กีฬาบาสเกตบอล (โครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จ) ประจำปี 2569” ขยายจัดแข่งเป็น 15 สนาม พร้อมกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ เปิดคลินิกพี่สอนน้อง 5 ภาค, เปิดอบรมโค้ช 4 ภาค, ดึงนักบาสฯฝีมือดีเข้าแคมป์ฝึก 2 ครั้งผลักดันสู่ทีมชาติ
ก้าวสู่สนามที่ 5 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยปักหลักกันที่โดมใหญ่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ใจกลางเมือง สนามนี้ได้รับเกียรติจากนาย มนต์ชัยวิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงษ์ นายกเทศมนตรี นครพิษณุโลก นางพิมพ์นารา นุปิง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ร่วมด้วย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ประธาน โครงการ domestic Power Youth basketball ฯลฯ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี
การแข่งขันในสนามนี้มีแข่งขันทั้งหมด 11 รุ่น และแข่งขันดุเดือดทุกรุ่นโดยเฉพาะในประเภทเยาวชนชาย คริปโต คอบบร้า เชียงราย หรือ ccc สโมสรดังระดับอาชีพรองแชมป์ไทยลีก แสดงศักยภาพส่งทีมเยาวชนมาแสดงฝีมือ และกวาดแชมป์ไปตามคาดหมาย 2 รุ่น คือ 16 ปี และ 23 ปีชาย แต่ที่เหนือคาดคือ รุ่น 18 ปีชาย คริปโตโคจรพบกับ ท่าเสา เด็กอุตรดิตถ์ ที่รวมทีมมาไม่ธรรมดาฝีมือเลี้ยงหลบหลีกสวยงาม และเล่นกันได้อย่างเข้าขาไล่บี้ และเด็กเมืองลับแลเข้าวินได้อย่างสุดมัน 20-19
ส่วนประเภทหญิง 3p Basketball ที่กวาดแชมป์ TOA 3 x 3 Winter และ All Thailand แทบทุกสนามที่ส่งแข่งบุกมาเยือนถิ่น พิษณุโลก ปาณิสรา ชินบุตร MVP สนามที่แล้ว นำทัพมาเอง และถล่มคู่แข่งรับถ้วยไปตามคาด ขณะที่ kja ทีม Academy ที่มีฐานอยู่โคราช สยายปีกฝึกเด็กแข็งแกร่งสอยแชมป์ 14 ปีทั้งชายและหญิง รวมทั้งรุ่นใหญ่ คือประชาชนหญิงได้อีก โดยดังผลการแข่งขันทั้งหมด มีดังนี้
รุ่น 12 ปี Mixed รอบชิงชนะเลิศ เด็กขี้แง ชนะ WAKE 12-6, ชิงที่ 3 เสิ่นหมิน ชนะ Little Forces 6-5 , รุ่น14 ชาย รอบชิงชนะเลิศ KJA Black ชนะ JUMP ARENA CNX 20-13, ชิงที่ 3 KJA ชนะ KNBC 12 - 8, รุ่น14 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศ KJA x ACIS ชนะ UCIS X AEG Falcons 14-4, ชิงที่ 3 4ตัวบาท ชนะ ชมรมบาสเพชรบรณ์ 10 - 9
รุ่น 16 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ CCC ชนะ Perfect pairx25 21-8, ชิงที่ 3 UCIS X AEG Falcons A ชนะ KNxSJ 21-6, รุ่น 16 ปีหญิง3P Basketball ชนะ เฉลิมขวัญสตรี16A 21-4, ชิงที่ 3 SAPPHA B ชนะ TAPHANHIN 12-9
รุ่น 18 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ THASAO ชนะ Crypto Cobra Junior 20-19, ชิงที่ 3 F2TCM ชนะ เกษรถั่วซิ่ง 9-7, รุ่น 18 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศ อุดมดรุณี ชนะ เฉลมขวัญสตรี18A 13-9, ชิงที่ 3 WKU1 ชนะ SAPPHA 7-5
รุ่น 23 ปีชาย รอบชิงชนะเลิศ CryptoCobraChiangrai ชนะ I'm Him 19-14, ชิงที่ 3 PANISA ชนะ MJU 18-17, รุ่น 23 ปีหญิง รอบชิงชนะเลิศ Loei City ชนะ Maejo Momentum 18-10, ชิงที่ 3 Run4Fun ชนะ DKPB 21-11
รุ่น ประชาชนชาย รอบชิงชนะเลิศ พิดโลกออร์คิดxDBB30+ ชนะ MJU&VAANAA 21-13, ชิงที่ 3 เมืองตาก ชนะ Mueang Loei 17-14, รุ่นประชาชนหญิง รอบชิงชนะเลิศ KJA x ACIS ชนะ โบราณ 15-4, ชิงที่ 3 ตาคลีฟ้าประทาน ชนะ Mueang Loei 9-7
สำหรับสนามต่อไป เป็นสนามที่ 6 จะไปที่ โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แข่งขันระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย. นี้