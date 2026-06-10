เทควันโดไทยได้โควตาเพิ่ม คว้าตั๋วลุยเอเชียนเกมส์ 2026 รวม 10 ที่นั่ง

ทัพจอมเตะไทยเฮลั่น! สหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชีย (ATU) ประกาศอย่างเป็นทางการ เพิ่มโควตา ลุยศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ให้อีก 4 รุ่น จากประเภทต่อสู้ล้วนๆ "บิ๊กเอ" เผย ได้ตั๋วตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ 10 รุ่น พร้อมเดินหน้าเตรียมทีมอย่างข้มข้น เพื่อล่าเหรียญกลับมามากคนไทยให้ได้
"บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ สมาคมฯ ได้ส่งคณะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ทั้งประเภทต่อสู้และท่ารำ (พุมเซ่) ไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศมองโกเลีย โดยทีมพุมเซ่ไทย คว้ามาได้ คว้า 2 เหรียญทอง, 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ส่วนทีมต่อสู้ ได้มา 1 เหรียญทองแดง นั้น จากผลงานดังกล่าว ส่งผลให้ทีมเทควันโดไทย ได้โควตาไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น รวม 6 คน แบ่งเป็นประเภทพุมเซ่ 2 คน และประเภทต่อสู้ 4 คน (รุ่น 49 กก.หญิง, รุ่น 58 กก.ชาย, รุ่น 68 กก.ชาย, รุ่นมากกว่า 80 กก.ชาย)
ผศ.พิมล กล่าวต่อว่า ล่าสุด ทีมเทควันโดไทย ได้รับข่าวดี เมื่อสหพันธ์เทควันโดแห่งเอเชีย (ATU) ได้ประกาศชาติที่ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเทควันโด ในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 อย่างเป็นทางการออกมาแล้ว ปรากฎว่า ทีมเทควันโดไทย ได้สิทธิ์เพิ่มในประเภทต่อสู้ อีก 4 รุ่น คือ รุ่น 80 กก.ชาย, รุ่น 57 กก.หญิง, รุ่น 67 กก.หญิง และรุ่นมากกว่า 67 กก.หญิง
"นับเป็นข่าวดีของทีมเทควันโดไทยอย่างมาก นั่นเท่ากับว่าเราจะได้สิทธิ์ส่งทีมต่อสู้ ครบทั้ง 8 รุ่น เมื่อรวมกับทีมพุมเซ่ ก็จะเป็นทั้งหมด 10 รุ่น ถือเป็นเป้าหมายเบื้องต้นของสมาคมฯ ที่ตั้งเป้าว่าจะต้องมีนักกีฬาคว้าตั๋วเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ซึ่งหลังจากนี้เราจะเดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด ก่อนจะไปล่าเหรียญในศึกเอเชียนเกมส์ ในช่วงปลายปีนี้ต่อไป" บิ๊กเอ กล่าว