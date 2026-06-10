“รถถัง” จ่อฟ้องนักมวยดังรายหนึ่ง ฐานละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เอาตนเองไปแขวนให้โซเชียลถล่ม

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักมวยชื่อดัง แจงผ่านไลฟ์สด เตรียมฟ้องนักมวยรายหนึ่งฐานละเมิดสิทธิส่วนบุคคล นำตนเองไปแขวนให้โซเชียลถล่ม และเข้าใจผิด เผยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุก ทำอะไรไว้ให้รอรับผลกรรมนั้นด้วย
ในไลฟ์สด รถถัง ระบุว่า “โลกมันจะซวย พอโดนดราม่าแล้ว โลกมันซวยมาก จะโทรไปท่านผู้ใหญผู้หนึ่ง แล้วบังเอิญดันไปเจอเบอร์ของนักมวยดังคนหนึ่งที่เห็นอยู่ แล้วก็เขาได้แคปเบอร์ของผมไปแขวน แล้วคือผมอยากถามว่า ไม่ได้มีการคุยกัน แล้วเอาผมไปแขวะอย่างนั้น ทำให้เข้าใจผิด”
“เขาอาจะโชว์เพาเวอร์ของตัวเอง ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับ แต่ในเมืองคุณทำอะไรไว้แล้ว คุณรอรับกรรมได้เลย ตอนแรกว่าจะเงียบนะ ผมเอาจริงนะรอบนี้ คุณรอแล้วกัน อย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุก เอาสิทธิส่วนบุคคลเขาไปเผยแพร่แบบนี้“