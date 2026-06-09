“เยาวภา” นำเดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า เปิดโครงการ Road Show ปี 2569 ส่งต่อโอกาสการเรียนรู้ด้านกีฬา ดนตรี ภาษา

เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2569 ณ เดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า ”The Legend Arena“ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ Legend Road Show ณ โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
สำหรับโรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษาถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการ Legend Road Show ของเดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า ในปี 2569 โดยมีเป้าหมายเดินทางไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่หัวหิน ปราณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบความสนใจของตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และพัฒนาทักษะอย่างรอบด้าน
“วิว” เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ ปี 2004 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ กล่าวว่า เราอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่หัวหินและปราณบุรี โดยนำบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เข้าไปสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกและเป็นประโยชน์ให้แก่เด็ก ๆ โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษาถือเป็นโรงเรียนแรกของโครงการ Road Show ในปีนี้ และเราตั้งใจจะเดินทางไปจัดกิจกรรมในอีกหลายโรงเรียน หากโรงเรียนใดสนใจ เรายินดีเข้าไปร่วมจัดกิจกรรม เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน
ภายในงานเด็กๆยังได้ร่วมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เริ่มต้นจากการแนะนำกิจกรรมของเดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า การแสดงกีตาร์คลาสสิก การสาธิตทักษะเทควันโดเตะเป้า การสาธิตมวยไทยล่อเป้า ตลอดจนกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ก่อนแยกเข้าฐานกิจกรรม เพื่อทดลองเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับทีมครูอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ได้รับความร่วมมือจาก มนต์ธร เอ็ดดูเคชั่น โดย ครูทาร่า ซึ่งนำกระบวนการเรียนรู้ที่สนุก เข้าใจง่าย และช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ
สำหรับกิจกรรมด้านดนตรี ได้รับความร่วมมือจาก Hua Hin Guitar โดย ครูปรีชา ชุมเมฆ ผู้สร้างนักกีตาร์คลาสสิกชั้นนำของเมืองไทย และเป็นบุคลากรด้านดนตรีคนสำคัญซึ่งอยู่ในเมืองหัวหิน มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนผ่านเสียงดนตรีคลาสสิก
ด้านกีฬา เดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า ได้นำทีมครูผู้ฝึกสอนมาร่วมสาธิตและแนะนำพื้นฐานกีฬาเทควันโดและมวยไทย เพื่อให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสคุณค่าของกีฬา ทั้งในเรื่องวินัย สมาธิ ความกล้าแสดงออก การเคารพผู้อื่น และการดูแลสุขภาพ
การดำเนินงานและประสานงานกิจกรรมครั้งนี้ นำโดย คุณอภิวงศ์ กิตติขจร ผู้จัดการบริษัทเดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า ซึ่งร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมกับโรงเรียนและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์ที่สนุก ปลอดภัย และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง