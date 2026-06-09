xs
xsm
sm
md
lg

“เยาวภา” นำเดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า เปิดโครงการ Road Show ปี 2569 ส่งต่อโอกาสการเรียนรู้ด้านกีฬา ดนตรี ภาษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2569 ณ เดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า ”The Legend Arena“ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ Legend Road Show ณ โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

สำหรับโรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษาถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการ Legend Road Show ของเดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า ในปี 2569 โดยมีเป้าหมายเดินทางไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่หัวหิน ปราณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบความสนใจของตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และพัฒนาทักษะอย่างรอบด้าน

“วิว” เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ ปี 2004 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ กล่าวว่า เราอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่หัวหินและปราณบุรี โดยนำบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เข้าไปสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกและเป็นประโยชน์ให้แก่เด็ก ๆ โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษาถือเป็นโรงเรียนแรกของโครงการ Road Show ในปีนี้ และเราตั้งใจจะเดินทางไปจัดกิจกรรมในอีกหลายโรงเรียน หากโรงเรียนใดสนใจ เรายินดีเข้าไปร่วมจัดกิจกรรม เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน

ภายในงานเด็กๆยังได้ร่วมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เริ่มต้นจากการแนะนำกิจกรรมของเดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า การแสดงกีตาร์คลาสสิก การสาธิตทักษะเทควันโดเตะเป้า การสาธิตมวยไทยล่อเป้า ตลอดจนกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ก่อนแยกเข้าฐานกิจกรรม เพื่อทดลองเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับทีมครูอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ได้รับความร่วมมือจาก มนต์ธร เอ็ดดูเคชั่น โดย ครูทาร่า ซึ่งนำกระบวนการเรียนรู้ที่สนุก เข้าใจง่าย และช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ

สำหรับกิจกรรมด้านดนตรี ได้รับความร่วมมือจาก Hua Hin Guitar โดย ครูปรีชา ชุมเมฆ ผู้สร้างนักกีตาร์คลาสสิกชั้นนำของเมืองไทย และเป็นบุคลากรด้านดนตรีคนสำคัญซึ่งอยู่ในเมืองหัวหิน มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนผ่านเสียงดนตรีคลาสสิก

ด้านกีฬา เดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า ได้นำทีมครูผู้ฝึกสอนมาร่วมสาธิตและแนะนำพื้นฐานกีฬาเทควันโดและมวยไทย เพื่อให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสคุณค่าของกีฬา ทั้งในเรื่องวินัย สมาธิ ความกล้าแสดงออก การเคารพผู้อื่น และการดูแลสุขภาพ

การดำเนินงานและประสานงานกิจกรรมครั้งนี้ นำโดย คุณอภิวงศ์ กิตติขจร ผู้จัดการบริษัทเดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า ซึ่งร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมกับโรงเรียนและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์ที่สนุก ปลอดภัย และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
“เยาวภา” นำเดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า เปิดโครงการ Road Show ปี 2569 ส่งต่อโอกาสการเรียนรู้ด้านกีฬา ดนตรี ภาษา
“เยาวภา” นำเดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า เปิดโครงการ Road Show ปี 2569 ส่งต่อโอกาสการเรียนรู้ด้านกีฬา ดนตรี ภาษา
“เยาวภา” นำเดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า เปิดโครงการ Road Show ปี 2569 ส่งต่อโอกาสการเรียนรู้ด้านกีฬา ดนตรี ภาษา
“เยาวภา” นำเดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า เปิดโครงการ Road Show ปี 2569 ส่งต่อโอกาสการเรียนรู้ด้านกีฬา ดนตรี ภาษา
“เยาวภา” นำเดอะ เลเจ้นท์ อารีน่า เปิดโครงการ Road Show ปี 2569 ส่งต่อโอกาสการเรียนรู้ด้านกีฬา ดนตรี ภาษา