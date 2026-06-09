"ตูเคิล" รั้งอันดับ 4 กุนซือเซ็กซี่สุดบอลโลก

โธมัส ตูเคิล จาก ทีมชาติอังกฤษ ถูกจัดเป็นอันดับ 4 กุนซือเซ็กซี่สุดของ ฟุตบอลโลก 2026 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก และ แคนาดา
ตามการวิเคราะห์ของ "Live Football Tickets" พิจารณาจากตัวแปรต่างๆ อาทิ ความสมมาตรของใบหน้าตามหลักคณิตศาสตร์, ส่วนสูง, อายุ, ความสำเร็จของอาชีพ คำนวณคะแนนความน่าดึงดูด คิดเป็นคะแนนเต็ม 10
ความสมมาตรของใบหน้า ตูเคิล อาจต่ำกว่าโค้ชชาติอื่นๆ ถึงแม้เห็นกรอบหน้าเด่นชัด แต่ส่วนสูง 6 ฟุต 3 นิ้ว และเปอร์เซ็นต์ชนะ 75 คิดเป็น 8.43 คะแนน แพ้ เกรแฮม พ็อตเตอร์ แค่ 0.08 คะแนน
โทนี โพโพวิช กุนซือ ออสเตรเลีย ที่มีส่วนสูงมากสุดของทัวร์นาเมนต์ 6 ฟุต 4 นื้ว อยู่อันดับ 2 คะแนน 8.99 และ วลาดิเมียร์ เพ็ตโควิช ของ แอลจีเรีย ครองอันดับ 1 ได้คะแนน 9.30 ตามส่วนสูง 6 ฟุต 2 นิ้ว และเปอร์เซ็นต์ชนะ 74
ตูเคิล เฉือนอันดับ 5 เอเมิร์ส ฟาเอ ของ ไอวอรี โคสต์ ได้ 8.37 คะแนน ตามด้วย ฆูเลน โลเปเตกี ของ กาตาร์ 8.32 คะแนน และ จูเลียน นาเกลสมันน์ ของ เยอรมนี 8.29 คะแนน
กุนซือคนที่เหลือของท็อป 10 ได้แก่ โรนัลด์ คูมัน ของ เนเธอร์แลนด์ส 8.24 คะแนน, มูรัต ยาคิน ของ สวิตเซอร์แลนด์ 8.23 คะแนน และ โธมัส คริสเตียนเซน ของ ปานามา 7.89 คะแนน
ส่วนกุนซือคนอื่นๆ ที่น่าสนใจ คาร์โล อันเชล็อตติ ของ บราซิล 6.95 คะแนน อยู่อันดับ 27, ดิดิเยร์ เดส์ชองป์ส ของ ฝรั่งเศส 6.82 คะแนน อยู่อันดับ 28, สตีฟ คลาร์ก ของ สกอตแลนด์ 6.68 อย฿อันดับ 29 เมาริซิโอ โปเชตติโน ของ สหรัฐอเมริกา 6.67 คะแนน อยู่อันดับ 30, ราล์ฟ รังนิค ของ ออสเตรีย 6.53 อยู่อันดับ 34
2 อดีตกุนซือ ลีดส์ ยูไนเต็ด มาร์เซโล บิเอลซา ของ อุรุกวัย 5.04 คะแนน กับ เจสซี มาร์ช ของ แคนาดา 4.94 คะแนน อยู่อันดับ 44 กับ 45 ตามลำดับ และ ดาร์เรน เบซลีย์ ของ นิวซีแลนด์ 4.31 คะแนน อยู่อันดับ 48