"เวมบานยามา" แบกทีม 32 แต้ม "สเปอร์ส" แง้มฝาโลงชิง NBA

ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส ต่ออายุศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) รอบชิงชนะเลิศ เอาชนะ นิว ยอร์ก นิกส์ หวุดหวิด 115-111 ไล่มาเป็น 1-2 เกม ที่สนามเมดิสัน สแควร์ การ์เดน มหานคร นิว ยอร์ก วันอังคารที่ 9 มิถุนายน ตามเวลาไทย
ซาน อันโตนิโอ ดิ้นรนคัมแบ็กรอบชิงชนะเลิศครั้งแรกของประวัติศาสตร์ โดย วิคเตอร์ เวมบานยามา ซูเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศส ปล่อยของแบบหมดหน้าตัก แบกทีม 32 แต้ม 8 รีบาวน์ด 6 แอสซิสต์ ทำให้ซีรีส์ยังเกิดการพลิกผันได้
แชมป์ 5 สมัย ยัดเยียดความปราชัยครั้งแรกแก่ นิกส์ รอบ 46 วัน และอาจกอบกู้สถานการณ์ของทีมต่อหน้ากองเชียร์ ที่นิว ยอร์ก และ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
นิกส์ หยุดสถิติชนะรวด 13 เกมเพลย์ออฟ สูงสุดอันดับ 2 ของลีก โดยความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุด เกิดขึ้นวันที่ 23 เมษายน พบ แอตแลนตา ฮอว์กส ก่อนทวงคืน 3 เกมต่อมา ตามด้วยกวาดซีรีส์ ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส กับ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส และเก็บ 2 เกมแรกของรอบชิงชนะเลิศ ที่ซาน อันโตนิโอ
สเตฟอน แคสเซิล กับ ดี'แอรอน ฟ็อกซ์ 2 การ์ดตัวเก่ง ทำสกอร์สำคัญช่วงท้าย ส่งผลให้ สเปอร์ส รอดพ้นจากตามหลัง 0-3 เกม ซึ่งยังไม่มีทีมใดของ NBA คัมแบ็กได้ และมีโอกาสตีเสมอซีรีส์ ที่นิว ยอร์ก วันที่ 11 มิ.ย. (ไทย) รวมถึงกลับไปเล่นกันต่อเกม 5 ที่ซาน อันโตนิโอ วันที่ 14 มิ.ย. (ไทย)
เกมนี้ แคสเซิล ส่อง 23 แต้ม ปลุกความหวัง สเปอร์ส กลายเป็นแชมป์ NBA ทีมแรก ที่แพ้ 2 เกมแรกของซีรีส์คาบ้าน ขณะที่ นิกส์ ได้ เจเลน บรันสัน เหมา 32 แต้ม และ โอจี อนูโนบี ช่วยอีก 28 แต้ม