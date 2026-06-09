ปกรณ์ชัย วัดอึด มังกรหยก ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง

ความเคลื่อนไหววงการหมัดมวยวันนี้ โฟกัสไปที่ ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง x ภ.หลักบุญ ประจำวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2569 ณ เวทีนานาชาติรังสิต คู่ไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด คือการโคจรมาพบกันของยอดมวยฝีมือครบเครื่องระหว่าง ปกรณ์ชัย เกียรติฉัตรชัย นักชกวัย 22 ปีจากกาฬสินธุ์ ปะทะกับ มังกรหยก เทศบาลเขาบางแกรก ดาวรุ่งก้านยาววัย 18 ปีจากอุทัยธานี ไฟต์นี้ถือเป็นการวัดสไตล์และพละกำลังบนผืนผ้าใบอย่างแท้จริง มังกรหยกพกความได้เปรียบเรื่องรูปร่างที่สูงกว่าถึง 8 เซนติเมตรและมีความสดของสภาพร่างกาย เตรียมอาศัยจังหวะดักเตะดักแทงและใช้เหลี่ยมวงในที่ชาญฉลาดคอยทำคะแนน ขณะที่ปกรณ์ชัยแม้จะเสียเปรียบช่วงชก แต่มีจุดแข็งที่กระดูกมวยซึ่งผ่านสังเวียนมาโชกโชนกว่า พร้อมด้วยธาตุทรหดที่ยอดเยี่ยม
สำหรับฟอร์มหลังสุดของทั้งสองฝั่งถือว่าสูสีและมีมาตรฐานใกล้เคียงกันมาก โดยต่างเคยปราบ เพชรเทวดา ส.บุญรักษ์ มาได้ทั้งคู่ รูปเกมบนเวทีคาดว่าจะเปิดฉากชิงจังหวะแลกอาวุธกันอย่างดุเดือดในช่วงยกต้น ก่อนที่ปกรณ์ชัยจะเร่งเครื่องลงทุนเดินเข้าหา ฝ่าดงแข้งและเข่าเข้าไปคลุกวงในชวนทะเลาะเบียดเสียดสี หวังบดขยี้ในระยะประชิด หากเกมยืดเยื้อเข้าสู่ยกที่สี่และห้า มีโอกาสสูงที่ความอึดของปกรณ์ชัยจะสร้างแรงกดดันมหาศาล และทดสอบพละกำลังของมังกรหยกที่มักมีอาการยุบให้เห็น แฟนกำปั้นต้องจับตาดูว่าความเก๋าและลูกตื๊อจะสามารถบดขยี้ความสดและสรีระที่ได้เปรียบได้หรือไม่ในค่ำคืนนี้
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