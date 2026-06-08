บังกลาเทศโชว์กึ๋น ทุบราคาลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 จ่ายน้อยลงแถมได้ดูครบทุกแมตช์

สถานีโทรทัศน์แห่งชาติบังกลาเทศ (BTV) ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) แล้ว ด้วยมูลค่าลิขสิทธิ์ 727.1 ล้านตากา หรือราว 193 ล้านบาท โดยจะถ่ายครบทั้ง 104 แมตช์ ตั้งแต่นัดแรกยันแมตช์ชิงชนะเลิศ ซึ่งราคาลิขสิทธิ์หนนี้ ถือว่าถูกกว่าที่พวกเขาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพเสียอีก
ในหนนี้ BTV ได้รับอนุมัติ จาก คณะกรรมการคณะรัฐมนตรีด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของบังกลาเทศ (CCGP) ให้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 โดยตรงจากฟีฟ่า ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายลงเกือบ 250 ล้านตากา แตกต่างจากรอบก่อนที่ซื้อลิขสิทธิ์ต่อจากบริษัท Toma Construction ครั้งนั้น BTV จ่ายเงินสูงถึง 980 ล้านตากา